Nissan объявил дату премьеры нового бюджетного кроссовера

По словам Джерома Сайгога, руководителя индийского подразделения марки Nissan, модель Kicks поступит в шоу-румы дилеров до конца нынешнего года. Кроме того, он сообщил, что японцы готовят еще одну новинку для местных автомобилистов — загадочная машина, которую выпустят под брендом Datsun, увидит свет даже чуть раньше, чем «Кикс».

По предварительным данным, Nissan Kicks для Индии построен на базе B0 — той же «тележке», что лежит в основе Renault Duster. От более современной ниссановской платформы V, которую использовали при разработке этого кроссовера для других стран, в компании решили отказаться — слишком дорого.

Вероятнее всего, в моторную гамму модели войдут два 1,5-литровых двигателя: бензиновый агрегат мощностью 104 л. с. и 142 Нм крутящего момента и дизельный, генерирующий 108 сил и 240 Нм. Этими же силовыми установками располагает Renault Captur, доступный индийским водителям. Коробки передач — пяти- и шестиступенчатая «механика», привод — исключительно передний.

Напомним, что Nissan Kicks дебютировал на мировом авторынке в 2016 году. В России на сегодняшний день модель не переставлена, и вряд ли в обозримом будущем это изменится.