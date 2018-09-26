Премиальные немецкие кроссоверы-пятилетки дешевле 1 000 000 рублей

Премиальные кроссоверы, да еще если это представители именитой немецкой тройки, — мечта многих наших соотечественников. Но если «финансы поют романсы», приходится любить такие машины на расстоянии. Впрочем, есть вторичный рынок, предлагающий не старые престижные «паркетники» из Германии ценой до1 000 000 рублей.
На сегодняшний день пока еще необязательно быть рублевым миллионером, чтобы украсить свой быт премиальным немецким «кроссом» марки BMW, Audi или Mercedes-Benz 2013 года выпуска.
С трехзначным ценником предлагаются компактные паркетники баварского производителя по имени BMW X1, и это самый доступный вариант. Следом идут Audi Q3, которые чуть подороже. Самый высокий ценник у Mercedes-Benz GLK, и они встречаются в продаже реже остальных. Не стоит забывать, что на вторичном рынке продавцы чаще всего готовы к торгу, поэтому указанные цены можно считать условно завышенными. А теперь более подробно.
BMW X1
Самым дешевым вариантом, как уже было сказано, оказался кроссовер MW X1, который предлагается в одной из столичных лизинговых компаний с ценником 760 000 рублей. Речь идет о рестайлинговой модели первого поколения с заводским индексом Е84 2013 года выпуска с пробегом 122 000 километров.
Заднеприводный автомобиль заряжен бензиновым 2,0-литровым мотором мощностью 150 л. с., который работает с автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Судя по объявлению, кроссовер продается в хорошем состоянии, с оригиналом ПТС, где отмечен один владелец. Но имеется два незначительных повреждения кузова — сколы на корме и задней правой двери.
На 75 000 дороже обойдется пятилетний кроссовер ингольштадтского производителя — Audi Q3 первого поколения в дорестайлинговой версии. Полноприводный автомобиль с пробегом 121 000 километров продается в Москве частным лицом за 835 000 «деревянных».
Кроссовер оснащен бензиновым 2,0-литровым силовым агрегатом мощностью 170 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. На машину имеется оригинал ПТС с отметкой об одном владельце. Продавец указывает, что паркетник реализуется в хорошем состоянии, без повреждений и не требует ремонта. Юридические ограничения и проблемы в истории владения автомобилем не обнаружены.
Mercedes-Benz GLK
Самым дорогим пятилетним кроссовером из немецкой премиальной тройки оказался Mercedes-Benz GLK. На вторичном рынке встречаются доступные бензиновые модификации с моноприводом стоимостью ниже миллиона — в среднем за 900 000 рублей. Правда, такие варианты надолго не задерживаются.
Поэтому на данный момент самым доступным предложением оказался пятилетний GLK с пробегом 143 000 километров, оцененный в 1 140 000 ₽. Речь идет о далеко недешевой полноприводной комплектации с турбодизелем объемом 2,1 л мощностью 177 л. с. и семиступенчатым «автоматом». В оригинале ПТС отмечено более трех владельцев. Машина продается в одном из столичных дилерских центров.