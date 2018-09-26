Премиальные немецкие кроссоверы-пятилетки дешевле 1 000 000 рублей

На сегодняшний день пока еще необязательно быть рублевым миллионером, чтобы украсить свой быт премиальным немецким «кроссом» марки BMW, Audi или Mercedes-Benz 2013 года выпуска.

С трехзначным ценником предлагаются компактные паркетники баварского производителя по имени BMW X1, и это самый доступный вариант. Следом идут Audi Q3, которые чуть подороже. Самый высокий ценник у Mercedes-Benz GLK, и они встречаются в продаже реже остальных. Не стоит забывать, что на вторичном рынке продавцы чаще всего готовы к торгу, поэтому указанные цены можно считать условно завышенными. А теперь более подробно.