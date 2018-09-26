ОСАГО подешевеет в несколько раз для 80% водителей

На состоявшихся на днях слушаниях в верхней палате российского парламента стало ясно, что будет с обязательным автострахованием в самом ближайшем будущем. Систему радикально реформируют в течении нескольких месяцев. При этом, что любопытно и неожиданно, автовладельцы, как выяснил портал «АвтоВзгляд», окажутся в большом выигрыше
Алексей Батушенко

Не днях в Совете Федераций обсуждали реформу законодательства об ОСАГО. Еще в середине прошедшего лета Центробанк планировал всего лишь повысить цену полиса ОСАГО через «расширение тарифного коридора на 20%» — идя, фактически, на поводу у страхового лобби.

Однако теперь Банк России решил не заниматься ерундой, а полностью переписать всю систему «автогражданки». Аналитики упоминают, что всего 5% водителей генерируют 50% выплат по ОСАГО. Исходя, видимо, из этих соображений Центробанк отложил «расширение тарифного коридора» и начал новую проверку фейковой «убыточности ОСАГО», параллельно обсуждая с законодателями и ведомствами реформу всей системы обязательного автострахования.

По результатам услышанного на днях в Совфеде уже сейчас можно примерно представить, как именно ЦБ планирует изменить ОСАГО. Принципиальный подход — прекратить практику, когда безаварийные водители оплачивают художества нарушителей ПДД, аварийщиков и неопытных драйверов. Это означает, что намечен фактический переход от принципа страхования по ОСАГО машины к страхованию водительской ответственности на дороге.

Прежде всего, Центробанк хочет отменить коэффициент мощности и территориальный коэффициент при расчете стоимости ОСАГО. Например, для московского владельца машины с мотором мощностью свыше 150 л. с это означает уменьшение цены полиса в три (3) раза!

Его стоимость будет рассчитываться для каждого водителя по двум основным коэффициентам: КВС (возраст-стаж) и КБМ (бонус-малус). Молодые-неопытные будут платить больше, а люди постарше и с большим стажем вождения станут отдавать за полис гораздо меньше.

По расчетам ЦБ, полис подешевеет или останется на том же уровне цены для 80% водителей и подорожает для 20%. КВС будет считаться с «шагом» в 5%. Для начинающих водителей в возрасте до 30 лет это означает, что они станут платить за ОСАГО в несколько раз больше, чем даже сейчас. Кроме того, Минфин настаивает на введении в формулу расчета цены полиса повышающего коэффициента за грубые нарушения ПДД — те, что рассматривались судом и по которым было вынесено решение о виновности привлекаемого лица.

То есть, упомянутым в самом начале статьи 5-и процентам возмутителей покоя на дорогах будет, фактически, предложено оплатить из собственного кармана 50% выплат по ОСАГО.

— Коэффициент бонус-малус теперь станут вести для каждого водителя без окончания срока действия! Он не сможет пропасть, если вы вдруг уехали на полтора года отдохнуть на море и ОСАГО не покупали. КБМ будет отвечать за персональную скидку. Как вы знаете, у многих водителей КБМ рассчитан сейчас неверно, поэтому еще есть время до конца года написать жалобу на неверный КБМ в ЦБ или на сайт Российского союза автостраховщиков, его пересчитают вручную. Иначе уже в самом ближайшем времени это может обернуться многократным удорожанием ОСАГО, — предупреждает автоэксперт Петр Шкуматов.

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26 сентября 2018
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