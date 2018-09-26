ОСАГО подешевеет в несколько раз для 80% водителей

Не днях в Совете Федераций обсуждали реформу законодательства об ОСАГО. Еще в середине прошедшего лета Центробанк планировал всего лишь повысить цену полиса ОСАГО через «расширение тарифного коридора на 20%» — идя, фактически, на поводу у страхового лобби.

Однако теперь Банк России решил не заниматься ерундой, а полностью переписать всю систему «автогражданки». Аналитики упоминают, что всего 5% водителей генерируют 50% выплат по ОСАГО. Исходя, видимо, из этих соображений Центробанк отложил «расширение тарифного коридора» и начал новую проверку фейковой «убыточности ОСАГО», параллельно обсуждая с законодателями и ведомствами реформу всей системы обязательного автострахования.

По результатам услышанного на днях в Совфеде уже сейчас можно примерно представить, как именно ЦБ планирует изменить ОСАГО. Принципиальный подход — прекратить практику, когда безаварийные водители оплачивают художества нарушителей ПДД, аварийщиков и неопытных драйверов. Это означает, что намечен фактический переход от принципа страхования по ОСАГО машины к страхованию водительской ответственности на дороге.

Прежде всего, Центробанк хочет отменить коэффициент мощности и территориальный коэффициент при расчете стоимости ОСАГО. Например, для московского владельца машины с мотором мощностью свыше 150 л. с это означает уменьшение цены полиса в три (3) раза!