О каких жизненно важных вещах при ТО дилеры постоянно забывают

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Техническое обслуживание не ограничивается заменой масла и фильтров. Но представители дилерских центров систематически пытаются увильнуть от прочих работ в рамках обязательного ТО, пренебрегая собственными рекомендациями и требованиями сервисной книжки.
Лика Затворная

Техническое обслуживание — один из главных источников прибыли для официальных дилеров. Доход зиждется не столько на объеме производимых работ, сколько на количестве нормо-часов, прописанных в регламенте. Как увеличить прибыль в таких условиях? Правильно — сделать работу побыстрее и освободить подъемник для следующего клиента.

В результате такой экономики множество обязательных процедур просто не выполняется, а машина стоит на самой дорогой в мире стоянке — задней, скрытой от глаз посетителя, парковке дилерского центра.

Так что же входит в обязательный перечень на любом техническом обслуживании у официального дилера?

Диагностика подвески

В акте приема-передачи будет указана лишь «диагностика». Мастер потратит минуту на подключение компьютера к бортовой системе автомобиля, проверит наличие кодов ошибок, которых, как правило, и так нет, и пойдет дальше. А ведь под словом диагностика скрыт длинный перечень работ.

И первой в этом списке идет диагностика передней и задней подвесок автомобиля. Механик должен внимательно осмотреть все пыльники и соединения, проверить состояние сайлентблоков и рычагов. Причем сделать это нужно не дедовским методом — монтировочкой — а с помощью специального инструмента, который есть в любом официальном дилере.

Стоит помнить, что превентивная замена детали может в будущем здорово сэкономить семейный бюджет. Именно наличие опытных механиков, способных диагностировать проблему на ранней стадии — главный аргументы в пользу хорошего технического центра. Раз уж платим за услуги «официалов», то и хочется по-максимуму!

Диагностика световых и звуковых приборов

При каждом обслуживании механик должен проверить работоспособность клаксона и всех лампочек. Профессионал должен внимательно проинспектировать светотехнику. Сделать это одному человеку достаточно сложно и долго — придется звать на помощь мастера, работающего на соседнем подъемнике. Поэтому диагностику «света и звука» часто делают посредственно, экономя время. Или не делают вообще.

Проверка аккумулятора и жидкостей

Да-да, вы не ослышались. «Батарейку» должны проверить не только на сохранение заряда, но и на состояние электролита. Каждый пост на дилерском СТО оснащен специальным оборудованием, которое позволяет опытному механику заранее узнать о необходимости замены батареи.

Регулярной проверки требует и тормозная жидкость. Дело в том, что «тормозуха» — гигроскопична от природы, то есть впитывает в себя воду. Поэтому ее нужно менять достаточно часто — каждые 30 000 км, и проверять на каждом ТО. Для этого также существует специальный прибор, который, в связи с тотальной экономией, редко достается из шкафа.

А вот антифриз можно не проверять: если система цела и не имеет течи, то охлаждающая жидкость сегодня может прожить до 150 000 км.

Проверка тормозной системы

Но вернемся к тормозной системе. Жидкость проверили — надо проверять механизмы. Причем делать это с разборкой и во время каждого визита. Механик обязан снять каждое колесо, разобрать механизмы, проверить сочленения и состояние самого суппорта, износ диска и колодок, а потом собрать, не забыв покрыть резьбовые соединения медной смазкой, во избежание закисания.

Проверить правильное исполнение этой операции очень просто — следы медной смазки хорошо видно на суппорте, даже при надетом колесе. Только вот представители дилера регулярно «забывают» проводить этот важнейший элемент ТО из-за его продолжительности. Колес у автомобиля четыре, а мастер — один.

Приятные мелочи

Кстати, перед тем, как загнать автомобиль на подъемник, его должны помыть, на водительское кресло и руль надеть специальные одноразовые чехлы. Убираться в салоне официальный дилер не обязан, это отдельная платная процедура, но ополоснуть кузов и колеса нужно — это не только приятный бонус для клиента, но и залог чистоты в ремонтной зоне.

Сюда же можно отнести диагностику стеклоочистителей, которые порой просто некогда заехать и купить, а также проверку давления в шинах. Если мастер увидит на покрышках неравномерный износ — его обязанность предупредить клиента, предложив произвести проверку развала-схождения. При любой замене элементов подвески эта операция является обязательной.

Техническое обслуживание, проведенное у профессионального, компетентного и опытного мастера — залог долгой и счастливой жизни и «железного коня», и его хозяина. Поэтому выбор станции, где машина будет проходить ТО, это ключевой пункт в ежедневнике каждого автовладельца.

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2 октября 2018
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