О каких жизненно важных вещах при ТО дилеры постоянно забывают

Проверка аккумулятора и жидкостей

Да-да, вы не ослышались. «Батарейку» должны проверить не только на сохранение заряда, но и на состояние электролита. Каждый пост на дилерском СТО оснащен специальным оборудованием, которое позволяет опытному механику заранее узнать о необходимости замены батареи.

Регулярной проверки требует и тормозная жидкость. Дело в том, что «тормозуха» — гигроскопична от природы, то есть впитывает в себя воду. Поэтому ее нужно менять достаточно часто — каждые 30 000 км, и проверять на каждом ТО. Для этого также существует специальный прибор, который, в связи с тотальной экономией, редко достается из шкафа.

А вот антифриз можно не проверять: если система цела и не имеет течи, то охлаждающая жидкость сегодня может прожить до 150 000 км.

Проверка тормозной системы

Но вернемся к тормозной системе. Жидкость проверили — надо проверять механизмы. Причем делать это с разборкой и во время каждого визита. Механик обязан снять каждое колесо, разобрать механизмы, проверить сочленения и состояние самого суппорта, износ диска и колодок, а потом собрать, не забыв покрыть резьбовые соединения медной смазкой, во избежание закисания.

Проверить правильное исполнение этой операции очень просто — следы медной смазки хорошо видно на суппорте, даже при надетом колесе. Только вот представители дилера регулярно «забывают» проводить этот важнейший элемент ТО из-за его продолжительности. Колес у автомобиля четыре, а мастер — один.