Японцы представили новый Toyota RAV4 для России

Новый Toyota RAV4 примерил на себя свежую платформу TNGA K, знакомую нам по бизнес-седану Camry. Колесная база кроссовера растянулась на 30 мм, а сам кузов стал на 5 мм короче. Примерно на 60% стал жестче кузов автомобиля — в общем, прогресс на лицо.

Неоднозначный внешний вид новинки кому-то явно придется по вкусу, а кому-то — наоборот. Впрочем, это отнюдь не отнимает у RAV4 шансы на успех. Хотя в последнее время его популярность среди наших соотечественников сильно просела. Некогда крайне востребованную модель обогнали в рейтинге продаж сразу пять представителей сегмента SUV.

Однако в борьбе за клиента Toyota припрятала козыри — кроссовер обзавелся новой системой полного привода, способной передавать до 50% мощности на заднюю ось, а также распределять ее между отдельно взятыми колесами. Над умной системой изменения вектора тяги японцы однозначно постарались.