Японцы представили новый Toyota RAV4 для России

На Парижский автосалон японцы привезли европейский вариант популярного кроссовера Toyota RAV4 нового поколения. Автомобиль лишился дизеля, но получил сверхэкономичный «гибрид». Впрочем, «зеленый» мотор российским поклонникам «Рафика» тоже не достанется.
Новый Toyota RAV4 примерил на себя свежую платформу TNGA K, знакомую нам по бизнес-седану Camry. Колесная база кроссовера растянулась на 30 мм, а сам кузов стал на 5 мм короче. Примерно на 60% стал жестче кузов автомобиля — в общем, прогресс на лицо.
Неоднозначный внешний вид новинки кому-то явно придется по вкусу, а кому-то — наоборот. Впрочем, это отнюдь не отнимает у RAV4 шансы на успех. Хотя в последнее время его популярность среди наших соотечественников сильно просела. Некогда крайне востребованную модель обогнали в рейтинге продаж сразу пять представителей сегмента SUV.
Однако в борьбе за клиента Toyota припрятала козыри — кроссовер обзавелся новой системой полного привода, способной передавать до 50% мощности на заднюю ось, а также распределять ее между отдельно взятыми колесами. Над умной системой изменения вектора тяги японцы однозначно постарались.
Среди прочих плюшек — интеллектуальный круиз-контроль, функция распознавания дорожных знаков и объектов на проезжей части, адаптивный свет, а также электроника, удерживающая авто в полосе движения. Обновлением может похвастать и мультимедийно-развлекательный комплекс.
О ездовых повадках гибридной силовой установки, совсем не актуальной для россиян, мы рассказывать не будем. Как, собственно, и о канувшем в Лету дизеле. Под капотом нового Toyota RAV4 разместится четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2 литра, который будет дружить с восьмискоростной автоматической коробкой передач, неплохо зарекомендовавшей себя на последних Highlander и Camry.
Продажи новинки на европейском рынке начнутся в начале следующего года, а в нашей стране свежее поколение кроссовера мы, как водится, увидим гораздо позже.