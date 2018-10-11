Mazda СХ-8 для китайцев стала длиннее оригинала

Фото: autohome.com.cn
В Китае запустили серийную сборку Mazda СХ-8 на совместном предприятии с Changan, одним из крупнейших производителей Поднебесной. До этого ходили слухи, что модель получит исключительно японское «гражданство», но потом стало известно о старте продаж в Австралии, а теперь авто завоевывает Китай. При этом после начала производства всплыли интересные подробности.
Светлана Ермолаева

Оказалось, что китайская Mazda СХ-8 переросла габаритами оригинал из Японии: длина автомобиля — 4955 мм (+5,5 см), ширина — 1842 мм (+2 мм) при высоте в 1733 мм (+3 мм), а расстояние между передней и задней осью одинаковое (2930 мм). Но это, впрочем, не удивительно, учитывая любовь китайских автолюбителям к, так сказать, long-версиям аавтомобилей, которую учли японцы

Производитель предлагает среднеразмерный «паркетник» с семиместным салоном, его дизайн полностью совпадает с «японским». Автомобиль может похвастать светодиодной оптикой, проекционным дисплеем на лобовом стекле, мультимедийной системой с большим сенсорным дисплеем, адаптивным круиз-контролем и камерами кругового обзора. Приятным дополнением для семейного автомобиля стала кожаная обивка салона.

В подкапотном пространстве инженеры разместили 192-сильный мотор объемом 2,5 л, совмещенный, скорее всего, с шестискоростным «автоматом».

На рынок Китая Mazda СХ-8 выйдет в течение года. Ценник на автомобиль пока что не разглашается. В Австралии прайс на «японца» стартует от 42 490 австралийских долларов, что по актуальному курсу эквивалентно приблизительно двум миллионам рублей.

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11 октября 2018
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