Mazda СХ-8 для китайцев стала длиннее оригинала

Оказалось, что китайская Mazda СХ-8 переросла габаритами оригинал из Японии: длина автомобиля — 4955 мм (+5,5 см), ширина — 1842 мм (+2 мм) при высоте в 1733 мм (+3 мм), а расстояние между передней и задней осью одинаковое (2930 мм). Но это, впрочем, не удивительно, учитывая любовь китайских автолюбителям к, так сказать, long-версиям аавтомобилей, которую учли японцы

Производитель предлагает среднеразмерный «паркетник» с семиместным салоном, его дизайн полностью совпадает с «японским». Автомобиль может похвастать светодиодной оптикой, проекционным дисплеем на лобовом стекле, мультимедийной системой с большим сенсорным дисплеем, адаптивным круиз-контролем и камерами кругового обзора. Приятным дополнением для семейного автомобиля стала кожаная обивка салона.

В подкапотном пространстве инженеры разместили 192-сильный мотор объемом 2,5 л, совмещенный, скорее всего, с шестискоростным «автоматом».

На рынок Китая Mazda СХ-8 выйдет в течение года. Ценник на автомобиль пока что не разглашается. В Австралии прайс на «японца» стартует от 42 490 австралийских долларов, что по актуальному курсу эквивалентно приблизительно двум миллионам рублей.