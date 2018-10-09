Mazda отзывает больше 20 000 смертельно опасных автомобилей

Если автомобили долго находились в среде с высокой влажностью, сырость могла разрушить корпуса газогенераторов фронтальных подушек. В таком случае подушки при экстренном раскрытии могут «выстрелить» осколками оболочки пиропатрона. Самый неудачный исход в таком случае: металлические обломки ранят водителя или пассажира вплоть до летального исхода.

Производитель сообщит всем владельцам дефектных авто о проблеме письменно или по телефону и пригласить в сервис к ближайшему дилеру на замену газогенераторов опасных подушек.

Если желания дожидаться оповещения нет, владельцы имеют возможность самостоятельно узнать, попадает ли под отзыв их Mazda6. Для этого необходимо найти на сайте Федерального агентства «Росстандарт» документ со списком VIN «отзывных» «японок». Если идентификационный номер совпал с одним из перечня, стоит обратиться в удобный дилерский центр и записаться на прием. Ремонтные работы, связанные с этой проблемой, владельцу оплачивать не придется.