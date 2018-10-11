О вкусах не спорят: москвичи и петербуржцы предпочитают разные машины

В первый осенний месяц самым продаваемым автомобилем оказался Hyundai Solaris, подвинувший с лидерской позиции Volkswagen Polo. Последний покинул ТОП-3 популярных авто. «Кореец» за этот месяц разлетелся тиражом в 548 экземпляров, потеряв в объеме реализации 11% по сравнению с прошлогодним показателем.

Второе место досталось KIA Rio, который пришелся по вкусу 479 петербуржцам. За указанный период марка нарастила долю продаж на 7% относительно 2017 года. Третью строчку занял еще один Hyundai — кроссовер Creta, бестселлер российского рынка среди SUV. «Паркетник» выбрали 423 покупателя, что на 3% меньше, чем год назад.

На четвертой позиции прописался Volkswagen Polo, бессменно лидирующий с апреля по сентябрь. Немецкий «бюджетник» распродали в количестве 408 штук, при этом седан сократил сбыт на 3%. Пятое место получил Volkswagen Tiguan (265 авто, +7%).

С шестого по десятый пункт вписались по-порядку: Skoda Rapid (252 автомобиля, −3%), Mitsubishi Outlander (249 машин, −6%), Skoda Kodiaq (239 единиц, продажи выросли в 4,8 раза), LADA Largus (233 экземпляра, +53%) и Toyota RAV4 (231 штука, +85%).

Стоит отметить, что вкусы автомобилистов очень разнятся в зависимости от региона. В Москве лидером сентябрьского рынка стал как раз Volkswagen Polo, отодвинув KIA Rio на вторые роли. А в общероссийском зачете первое место досталось обновленной LADA Granta.