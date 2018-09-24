Как сильно сэкономить на транспортном налоге

Отдавать государству, помимо топливных акцизов, еще и транспортный налог не нравится никому из автовладельцев — и обладателю мощного BMW, и скромному пенсионеру на старенькой праворульной «японке». Платить приходится всем. Вот только размер этого ежегодного оброка у всех разный!
Максим Строкер

Российское законодательство предусматривает, фактически, два главных критерия, определяющих размер транспортного налога для владельца легковушки. Это мощность мотора машины и ее регион «обитания». Чем больше «кобыл», тем больше придется отдавать государству, а именно — казне субъекта, на территории которого зарегистрирован автовладелец. Второй критерий — региональный. Ведь именно местным властям дано право устанавливать сколько именно рублей причитается с владельца за каждую «лошадь» в зависимости от мощности двигателя.

В результате транспортный налог в каждом регионе страны свой. Например, в Ингушетии владелец машины мощностью менее 100 л. с. отдаст по 5 рублей за каждую «лошадь», а обладатель авто с мотором «свыше 251 л. с.» — по 15 рублей за «кобылу» под капотом. А в Вологодской области за точно такие же транспортные средства бюджетам придется перечислить по 25 и 85 рублей/«лошадь» соответственно.

То есть, для экономии на транспортном налоге можно, во-первых, приобретать менее мощные машины и, во-вторых, имеет смысл регистрировать авто на жителя региона с более лояльным к автовладельцу налоговым режимом — например на родственника, проживающего там.

Есть еще несколько вариантов экономии. Прежде всего скажем, что от транспортного налога полностью освобождены Герои России и Советского Союза, ветераны Великой Отечественной и инвалиды 1-й и 2-ой групп. Если при покупке легковушки в качестве ее владельца указать бабушку-инвалида, транспортный налог платить не придется.

Кроме того, в большинстве регионов России местным законодательством от него освобождены многодетные родители. Таковыми считаются люди, наштамповавшие не менее трех отпрысков, либо усыновившие такое количество детей. Причем, в данном случае не важно, проживают ли родители вместе или разведены.

В некоторых (но далеко не во всех) регионах существуют налоговые льготы для пенсионеров. В Москве, например, такого нет, а в Санкт-Петербурге есть. Пенсионерские «скидки», почти всегда имеют существенные оговорки. В Питере, например, транспортный налог пенсионер не платит только когда владеет машиной российской марки с мотором слабее 150 л. с.

В других, установивших льготы для пенсионеров-автовладельцев городах и областях, последние не полностью освобождены от внимания налоговой службы, а лишь на 50—70% от транспортного «оброка», выплачиваемого прочими автомобилистами.

В любом случае, воспользовавшись такими нюансами местного налогового законодательства, можно серьезно сэкономить на содержании своей машины.

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24 сентября 2018
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