Как сильно сэкономить на транспортном налоге

Российское законодательство предусматривает, фактически, два главных критерия, определяющих размер транспортного налога для владельца легковушки. Это мощность мотора машины и ее регион «обитания». Чем больше «кобыл», тем больше придется отдавать государству, а именно — казне субъекта, на территории которого зарегистрирован автовладелец. Второй критерий — региональный. Ведь именно местным властям дано право устанавливать сколько именно рублей причитается с владельца за каждую «лошадь» в зависимости от мощности двигателя.

В результате транспортный налог в каждом регионе страны свой. Например, в Ингушетии владелец машины мощностью менее 100 л. с. отдаст по 5 рублей за каждую «лошадь», а обладатель авто с мотором «свыше 251 л. с.» — по 15 рублей за «кобылу» под капотом. А в Вологодской области за точно такие же транспортные средства бюджетам придется перечислить по 25 и 85 рублей/«лошадь» соответственно.

То есть, для экономии на транспортном налоге можно, во-первых, приобретать менее мощные машины и, во-вторых, имеет смысл регистрировать авто на жителя региона с более лояльным к автовладельцу налоговым режимом — например на родственника, проживающего там.