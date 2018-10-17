Новый Geely Atlas показали до премьеры

Geely Atlas после смены генерации получил 1,5-литровый турбомотор из линейки шведского бренда мощностью 177 л. с. с максимальным крутящим моментом в 265 Нм. Двигатель работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семискоростным «автоматом» с двумя сцеплениями — на выбор. Расход топлива авто с «механикой» в смешанном цикле — 6,3 л на 100 км.

В целом автомобиль сохранил свои узнаваемые черты: дизайнеры марки лишь пересмотрели решетку радиатора, оформление оптики и бамперов. Да и крышка капота получила более «мускулистую» выштамповку. «Атлас» оснащен колесными дисками диаметром 18 или 19 дюймов в зависимости от комплектации.

Новый «китаец» немого увеличился в габаритах по сравнению со своим предшественником: его длина — 4544 мм (+25 мм), высота — 1831 мм (+19 мм). Ширина и колесная база остались прежними — 1713 мм и 2670 мм соответственно. Стоит отметить, что и салон сохранил свои размеры.

Остается добавить, что пока новинка будет выпускаться только для китайского рынка — когда она доберется до нас, сказать сложно. Напомним, в России Geely Atlas актуальной генерации предлагается на сегодняшний день по цене от 1 049 990 рублей.