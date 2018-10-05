Skoda Kodiaq попал в ТОП-10 популярных SUV в России

Skoda Kodiaq занял десятое место. Для россиян единственный кроссовер марки в нашей продуктовой линейке предложен в пяти модификациях: стандартной, Scout с улучшенными внедорожными качествами, Sportline со спортивным дизайном, премиальной Laurin & Klement, а также в особой версии Hockey Edition. Прайс на модель начинается от 1 389 000 рублей.

Самым популярным среди кроссоверов на отечественном рынке уже не первый месяц становится Hyundai Creta (5876 автомобиле). Вторая строчка досталось Toyota RAV 4 (3851 машина), а тройку лидеров закрывает «француз» Duster Renault (3780 единиц), сдавший две позиции по сравнению с прошлым месяцем.

Четвертое место получил «вездеход» LADA 4x4 (3188 штук), а на пятом прописался Volkswagen Tiguan (2947 экземпляров). С шестого по девятый пункты выглядят следующим образом: Renault Kaptur (2712 авто), KIA Sportage (2458 автомобилей), Nissan X-Trail (2389 машин) и Nissan Qashqai (2369 единиц).