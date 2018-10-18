Audi готовит к премьере обновленный кроссовер Q7

Кроссовер Audi Q7 текущего, второго по счету поколения дебютировал еще в 2015 году. Пришло время для обновления, и ингольштадтцы, похоже, уже готовят посвежевшую версию модели. Пока никаких даже ориентировочных сроков дебюта представители компании не называют. Однако, по предварительным данным, рестайлинговый авто покажут публике в следующем году.

Судя по фотографиям, опубликованным порталом Motor1, дизайнеры Audi потрудились как над передней, так и над задней частью кроссовера. В частности, они чуть видоизменили радиаторную решетку, оптику и бамперы. Кстати, если присмотреться к «грилю», то можно заметить два крупных датчика — вероятно, переживший рестайлинг Q7 обзаведется новыми продвинутыми опциями помощи водителю.

Технических подробностей о машине на сегодняшний день нет. Не исключено, что ингольштадтцы пересмотрят моторную линейку. Особенно учитывая тот факт, что в Европе ужесточились экологические требования к двигателям.

Напомним, сегодня Audi Q7 продается в России в трех модификациях с двумя бензиновыми агрегатами мощностью 252 и 333 л. с., а также 249-сильным «дизелем». Стартовая цена автомобиля — 3 900 000 рублей.