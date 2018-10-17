Продажи автомобилей в Европе начали стремительно падать

За первый осенний месяц европейцы приобрели 1 123 184 легковушки — меньше, чем в минувшем году. Однако если рассматривать период с января по сентябрь, то можно отследить положительную динамику: была реализована 12 304 711 машина, что на 2,5% превышает прошлогодний показатель.

Результаты пяти самых крупных европейских рынков по итогам трех кварталов выглядят следующим образом: Испания за неполный год «подтянулась» на 11,7%, Франция — на 6,5%, Германия тоже пока что в плюсе (+ 2,4%). А вот Италии и Великобритании не повезло — они потеряли 2,8% и 7,5% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

По мнению экспертов, в подобных раскладах ничего удивительного нет. Падение рынка было предсказуемо, и оно связано с введеной с первого сентября WLTP — новой процедурой тестирования автомобилей.

Тем временем российские продажи легковых автомобилей продолжают расти. В сентябре отечественные дилеры сумели реализовать на 6,2% больше машин, чем за тот же месяц годом ранее.