Гниль: все подробности скандального ареста одного из начальников ГИБДД страны

И, похоже, ему это позволили сделать сознательно. Иначе как объяснить тот факт, что опытнейшие волкодавы УСБ МВД РФ ждали возвращения фигуранта из сортира несколько часов, прежде чем объявить его в розыск и попытаться задержать? Теперь же, после скрытия им любых сомнительных документов, доказать что-либо, кроме использования служебного бензина в личных целях (главная официальная версия преследования гаишного полковника) возможности уже не будет. То есть мы в очередной раз видим полицейскую солидарность, когда рука руку моет…

И тем не менее у портала «АвтоВзляд» остаются вопросы даже не к МВД в целом, а к начальнику ГУ ОБДД МВД РФ генералу Черникову лично. Неужели Михаил Юрьевич настолько не контролирует ситуацию в вверенном ему подразделении, что не замечает, как его подчиненные мошенничают с топливом, да, похоже, не только с ним? Не говорит ли эта история о том, что окружающие генерала «профессионалы» не только не помогают ему навести порядок в служебном бардаке и очковтирательстве, оставленными предшественниками, но и заводят в тупик все его благие намерения в области повышения БДД?

На мысли о покрывательстве и уводе от ответственности высокопоставленного гаишника наводит и тот факт, что полковника Скрябина суд не изолировал в СИЗО, оставив под домашним арестом. Между тем, учитывая связи человека, более 20 лет прослужившего в МВД, можно только предполагать, какие накопленные ресурсы он использует, чтобы уйти от ответственности…