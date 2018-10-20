Гниль: все подробности скандального ареста одного из начальников ГИБДД страны

Напомним, что в течение пяти последних лет по тем или иным причинам были арестованы и получили реальные тюремные сроки не менее десяти высокопоставленных гаишных начальников по всей стране, что само по себе говорит о тотальной коррупции в ведомстве. Однако арест начальника отдела кадров ГУ ОБДД МВД РФ — апогей всей многолетней истории продажности придорожной полиции.
Ведь в руках самого ничтожного полицейского кадровика - сведения о всей подноготной любого, по сути, полицейского. И не только его, но и буквально всех членов семьи: адреса проживания и работы, школ и детсадов, номера и места парковки их автомобилей, хобби и пристрастия. За эту информацию любой злоумышленник заплатит сумасшедшие деньги, чтобы получить возможность манипулирования отдельно взятым правоохранителем. И чем выше должность полицейского «эйчара», тем больше у него возможностей для сдачи своих коллег по полной программе.