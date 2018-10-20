Гниль: все подробности скандального ареста одного из начальников ГИБДД страны

Фото izvmor.ru
О тотальной коррупции в органах ГИБДД знает, без преувеличения, каждый российский автовладелец. Однако арест такого ключевого сотрудника Госавтоинспекции, как начальник отдела кадров и государственной службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, обвиняемого в растратах и злоупотреблением служебными полномочиями, ставит, на наш взгляд, окончательную точку в дискуссии о том, нужна ли стране такая структура, как ГАИ.
Александр Ростарчук

Напомним, что в течение пяти последних лет по тем или иным причинам были арестованы и получили реальные тюремные сроки не менее десяти высокопоставленных гаишных начальников по всей стране, что само по себе говорит о тотальной коррупции в ведомстве. Однако арест начальника отдела кадров ГУ ОБДД МВД РФ — апогей всей многолетней истории продажности придорожной полиции.

Ведь в руках самого ничтожного полицейского кадровика ­- сведения о всей подноготной любого, по сути, полицейского. И не только его, но и буквально всех членов семьи: адреса проживания и работы, школ и детсадов, номера и места парковки их автомобилей, хобби и пристрастия. За эту информацию любой злоумышленник заплатит сумасшедшие деньги, чтобы получить возможность манипулирования отдельно взятым правоохранителем. И чем выше должность полицейского «эйчара», тем больше у него возможностей для сдачи своих коллег по полной программе.

И если вернуться к нюансам ареста полковника Скрябина, то тут можно предполагать самые страшные для структуры сливы информации. Так, в частности, вызывает большие опасения побег подозреваемого в момент визита к нему офицеров УСБ. Воспользовавшись процессуальными тонкостями, не подразумевающими жесткого контроля над лицом, которого еще не признали обвиняемым, он попросился в туалет, чтобы уже не вернуться к ожидавшим его сотрудникам подразделения, выявляющего предателей в своих рядах. Нет, Дмитрий Скрябин не ударился в тотальные бега с использованием поддельных паспортов и попытками нелегального пересечения границ. Он тихо-мирно дожидался визита внутренней полицейской инквизиции у себя дома. Успев, судя по всему, уничтожить все, компроментирующие его, материалы. В частности, как сообщают источники портала «АвтоВзгляд», избавиться от незарегистрированного боевого оружия. А может быть и от документов, свидетельствующих о его неофициальных контактах с более чем сомнительными личностями и структурами.

А почему нет, если при обыске его служебного кабинета в здании ГУ ОБДД МВД РФ, что на Мясницкой улице, в двух шагах от Лубянки, были найдены незарегистрированные секретные документы, касающиеся и конкретных лиц, и ряда грядущих решений по службе в целом? Да, еще оперативники обнаружили в офисе теперь уже подозреваемого, некоторые суммы в иностранной валюте — сколько точно, пока неизвестно, но по словам собеседника портала «АвтоВзгляд», их «изымали пачками»…

Фото avtovzglyad.ru

Денежная составляющая вопроса в данном случае интересна еще и тем, что жена полковника служит главным бухгалтером в таком суперзакрытом подразделении ГИБДД, как «Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России». Эта конторка, куда доступ простых граждан не просто ограничен, а фактически запрещен, имеет, в частности, право выписывать «права», ставить на учет машины, выдавать те или иные разрешения-лицензии. Чувствуете возможности мужа и жены, занимающих столь ответственные должности в родственных структурах? Не потому ли и подорвался попавший под подозрение полковник при виде сотрудников УСБ, чтобы скрыть более масштабные прегрешения, нежели хранение незарегистрированного огнестрела, хотя только одно обстоятельство могло вылиться в многолетний срок.

Впрочем, и сейчас гражданину светит немало — по совокупности статей о растрате и злоупотреблении — шесть лет, возможно и строгого режима. Хотя по-началу полицейские хотели решить вопрос «красиво», не делая достоянием гласности, как водится в их не самых лучших игрищах. Прибывшие в главную цитадель придорожного произвола сотрудники УСБ, всего-то хотели предложить своему обмишурившемуся коллеге подать рапорт об увольнении по собственному. Типа, зачем выносить сор и без того грязной избы? Но «коллега» перестраховался, «перебздел», да просто — обкакался. И рванул заметать следы.

И, похоже, ему это позволили сделать сознательно. Иначе как объяснить тот факт, что опытнейшие волкодавы УСБ МВД РФ ждали возвращения фигуранта из сортира несколько часов, прежде чем объявить его в розыск и попытаться задержать? Теперь же, после скрытия им любых сомнительных документов, доказать что-либо, кроме использования служебного бензина в личных целях (главная официальная версия преследования гаишного полковника) возможности уже не будет. То есть мы в очередной раз видим полицейскую солидарность, когда рука руку моет…

И тем не менее у портала «АвтоВзляд» остаются вопросы даже не к МВД в целом, а к начальнику ГУ ОБДД МВД РФ генералу Черникову лично. Неужели Михаил Юрьевич настолько не контролирует ситуацию в вверенном ему подразделении, что не замечает, как его подчиненные мошенничают с топливом, да, похоже, не только с ним? Не говорит ли эта история о том, что окружающие генерала «профессионалы» не только не помогают ему навести порядок в служебном бардаке и очковтирательстве, оставленными предшественниками, но и заводят в тупик все его благие намерения в области повышения БДД?

На мысли о покрывательстве и уводе от ответственности высокопоставленного гаишника наводит и тот факт, что полковника Скрябина суд не изолировал в СИЗО, оставив под домашним арестом. Между тем, учитывая связи человека, более 20 лет прослужившего в МВД, можно только предполагать, какие накопленные ресурсы он использует, чтобы уйти от ответственности…

суд, взятка, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, арест, ГИБДД, мошенничество, коррупция
20 октября 2018
1422