Названа дата премьеры нового кроссовера Volkswagen T-Cross

Переднеприводный Volkswagen T-Cross получит довольно широкую силовую линейку, которая будет разниться в зависимости от рынка. В Европу мини-кроссовер приедет с рядом бензиновых трехцилиндровых моторов объемом 1,0 л и мощностью 95 и 115 л. с., а также с 1,5-литровым двигателем с отдачей 150 «лошадей» и с 1,6-литровым 115-сильным дизелем — на выбор, сообщает издание Motor1. Все они — с наддувом.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», интерьер, который производитель показал на цветных набросках, производит впечатление очень лаконичного, без лишних деталей. Самый интересный элемент — это объединенные в единое целое цифровая «приборка» и экран мультимедиа. Но пока не известно, найдется ли место этому решению в серийном продолжении автомобиля.

После запуска на рынок Volkswagen T-Cross встанет в продуктовой линейке в самом хвосте рядом с T-Roc и навяжет конкуренцию Renault Kaptur, и Hyundai Creta.

Возможно, стоит ожидать модель и в России, но, если это и произойдет, то не раньше второй половины следующего года.