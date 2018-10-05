ТОП-5 компактных кроссоверов с самым большим багажником

Вместительность грузового отсека — один из главных критериев при выборе семейного автомобиля для путешествий по городу, на дачу и на море. А поскольку сегмент малогабаритных SUV остается одним из самых популярных в России, портал «АвтоВзгляд» отметил пять его представителей с самым большим размером багажника.
При составлении нашего рейтинга мы руководствовались официальными данными от производителей, хотя ни для кого не секрет, что их лучше перепроверять, поскольку маркетологи частенько лукавят.
Напомним, что в соответствии с европейской системой измерения VDA, минимальный объем багажника в кроссоверах измеряется при поднятых задних сиденьях с учетом высоты до багажной полки или оконной линии. А максимальный параметр фиксируется при сложенных задних сиденьях, но уже с высотой от пола до потолка.
Volkswagen Tiguan
Исходя из паспортных данных производителя, по вместительности багажника среди компактных SUV лидирует популярный немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan. Объем его грузового отсека варьируется от 615 до 1655 л.
«Тигуан» предлагается в шести комплектациях с четырьмя бензиновыми моторами мощностью 125, 150, 180 и 220 л. с. и с одним 150-сильным турбодизелем. Автомобиль доступен с шестиступенчатой механической коробкой передач и семискоростным «роботом» DSG в переднеприводной и заднеприводной версиях. Цена составляет 1 399 000− 2 469 000 рублей.
Японская компания Toyota уверяет, что у кроссовера RAV4 минимальный объем багажного отделения равен 577 л, а максимальный — 1540 л, и с этим показателем он занимает вторую позицию.
Паркетник можно приобрести в пяти версиях, а его силовая линейка насчитывает два бензиновых силовых агрегата мощностью 146 и 180 л. с. и один 150-сильный дизельный. На выбор предлагается шестискоростная «механика», бесступенчатый вариатор, либо шестидиапазонный «автомат». Старшие версии оборудованы системой полного привода. Автомобиль оценен в 1 449 000—2 303 000 рублей.
Peugeot 3008
Замыкает тройку самых вместительных паркетников французский Peugeot 3008, у которого по паспорту объем багажника равен 520/1482 л. Модель предлагается в трех комплектациях и всего с двумя 150-сльными силовыми агрегатами, один из которых — бензиновый, второй — дизельный.
В качестве коробки передач доступен безальтернативный шестиступенчатый «автомат». Кроссовер продается только в переденеприводном варианте. Его стоимость варьируется от 1 819 000 до 2 199 000 «деревянных». Пока французский конкурент не завоевал такой высокой популярности, как два первых лидеры нашего рейтинга.
Еще один японский SUV — Subaru Forester — располагает багажником, согласно официально заявленным характеристикам, размер которого варьируется от 489 до 1548 л.
Автомобиль доступен в восьми комплектациях, все их которых оснащены системой полного привода. Силовая линейка включает три бензиновых мотора мощностью 150, 171 и 241 л. с. Две младших версии продаются с шестидиапазонной механической коробкой передач, а остальные оборудованы бесступенчатым вариатором. Японский паркетник оценен в диапазоне от 1 719 000 до 2 339 000 рублей.
Hyundai Tucson
Объем багажного отсека Hyundai Tucson совсем незначительно отличается от Subaru Forester, по паспортным данным варьируется от 488 до 1478 л.
На нашем рынке «кореец» продается в пяти комплектациях, а его линейка моторов включает два бензиновых силовых агрегата мощностью 150 и 177 л. с. и один 185-сильный турбодизель. Можно выбрать версии с передним и полным приводом, а в качестве коробки передач предлагаются семиступенчатый «робот», шестиступенчтаый «автомат», либо шестискоростная «механика». Цена вопроса — 1 369 000− 2 134 000 «деревянных».