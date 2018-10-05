ТОП-5 компактных кроссоверов с самым большим багажником

При составлении нашего рейтинга мы руководствовались официальными данными от производителей, хотя ни для кого не секрет, что их лучше перепроверять, поскольку маркетологи частенько лукавят.

Напомним, что в соответствии с европейской системой измерения VDA, минимальный объем багажника в кроссоверах измеряется при поднятых задних сиденьях с учетом высоты до багажной полки или оконной линии. А максимальный параметр фиксируется при сложенных задних сиденьях, но уже с высотой от пола до потолка.