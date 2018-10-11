Какие мотоциклы выпускал АВТОВАЗ

Двигатель — сердце любого транспортного средства, и мотоцикл в этом смысле не исключение. Силовые агрегаты для байков, как, собственно и сами байки, производят многих автоконцерны. Но мало кто знает, что в конце прошлого века и АВТОВАЗ вполне мог начать серийный выпуск моторов для «моциков», причем революционной по тем временам конструкции.
Первый рабочий образец роторно-поршневого двигателя (РПД) в СССР — РД-250 — был создан в 1961 году. Спустя три года, в 1964 -м, началась разработка РПД для установки на мотоцикл. Но уже первые же дорожные испытания поставил крест на этой затее. Большой расход бензина, «жор» масла, невысокий ресурс и плохая ремонтопригодность не давали шанса РПД занять место обычных поршневых двигателей. Советскому гражданину была нужна надежная машина, а не байк, который отъездит всего 100 моточасов.
Зато спецслужбы СССР сразу обратили внимание на мощный мотор. Заинтересовались РПД и в Гараже особого назначения (ГОН). Эскортной службе ГОНа по статусу был положен самый современный транспорт, а точнее, мотоцикл.
В конце концов на свет появился экспериментальный образец эскортного (для сопровождения кортежей официальных делегаций и патрульной службы) мотоцикла с роторно-поршневым двигателем. Ижевский мотоциклетный завод получил госзаказ, который предполагал запуск модели в серийное производство.
Однако благодаря причудам советской экономической системы, первый мотоцикл с РПД был изготовлен на АВТОВАЗе только в 1980 году.
Прототип эскортного байка с роторным двигателем создали на базе мотоцикла ИЖ, на которую устанавливались и другие двигатели (экспериментальный V-образный мотор собственной конструкции Ижмаша и РПД разработки ВНИИ Мотопрома). К сожалению, об этих машинах сохранилось крайне мало информации. А с приходом «перестройки» тема мототехники с роторным мотором вообще умерла.
ИЖ 8.201 из собрания «Мотомира Вячеслава Шеянова» — один из этих уникальных прототипов. Мотоцикл оснащен двухсекционным роторно-поршневым движком с алюминиевым корпусом общим объемом 736 см³ и мощностью 87 л. с. По паспорту двигатель «крутился» до 6000 об/мин, а специальные версии мотора выдерживали и по 9000 об/мин.
Если честно, то разогнать его до «максималки» в 200 км/ч, мы не решились, поскольку стандартных барабанных тормозов машине не хватает уже на скоростях свыше 100 км/ч. Да и роторный двигатель байка, по-хорошему, требует капитального ремонта.
Благодарим за предоставленный текст и фотографии музей мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова».