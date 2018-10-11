Какие мотоциклы выпускал АВТОВАЗ

Первый рабочий образец роторно-поршневого двигателя (РПД) в СССР — РД-250 — был создан в 1961 году. Спустя три года, в 1964 -м, началась разработка РПД для установки на мотоцикл. Но уже первые же дорожные испытания поставил крест на этой затее. Большой расход бензина, «жор» масла, невысокий ресурс и плохая ремонтопригодность не давали шанса РПД занять место обычных поршневых двигателей. Советскому гражданину была нужна надежная машина, а не байк, который отъездит всего 100 моточасов.

Зато спецслужбы СССР сразу обратили внимание на мощный мотор. Заинтересовались РПД и в Гараже особого назначения (ГОН). Эскортной службе ГОНа по статусу был положен самый современный транспорт, а точнее, мотоцикл.

В конце концов на свет появился экспериментальный образец эскортного (для сопровождения кортежей официальных делегаций и патрульной службы) мотоцикла с роторно-поршневым двигателем. Ижевский мотоциклетный завод получил госзаказ, который предполагал запуск модели в серийное производство.

Однако благодаря причудам советской экономической системы, первый мотоцикл с РПД был изготовлен на АВТОВАЗе только в 1980 году.