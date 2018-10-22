Skoda раскрыла новые подробности о кроссовере Kodiaq GT

Длина Skoda Kodiaq GT равна 4630 мм, в то время как обычный «Кодиак» длиннее кросс-версии на 6,7 см. Новинка отличается пересмотренными бамперами, боковыми юбками «оперения» в цвет кузова, парой патрубков выхлопной системы по бокам заднего диффузора и формой задней оптики.

Во внешнем виде автомобиля взгляд сразу же цепляется за название бренда, крупными буквами выведенного на двери багажника на манер Volvo. Кроме того, задний бампер украшает светоотражающая полоса практически на всю ширину авто.

В движение Kodiaq GT приводится двухлитровым бензиновым мотором мощностью 186 или 220 л. с., агрегатированным с семиступенчатой коробкой передач DSG. Кстати, можно приглядеть себе «паркетник» как с передним приводом, так и с полным.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», модель разработана исключительно для рынка Поднебесной, самого значимого для бренда. Только здесь Skoda будет предлагать все четыре своих кроссовера: Kamiq, Karoq, Kodiaq и Kodiaq GT.