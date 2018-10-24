Груз 200: можно ли перевозить труп родственника или друга в своей машине

При необходимости длительной перевозки — между регионами или в другую страну — оформляется так называемый груз 200. Здесь уже потребуется собрать целый пакет документов. Так, для транспортировки тела усопшего по России понадобятся медицинское свидетельство о смерти, гербовое свидетельство о смерти, справки о бальзамировании и невложении в тело посторнних предметов, а также непосредственное разрешение на вывоз тела.

Для дальней поездки труп следует забальзамировать — с момента наступления смерти до захоронения в этом случае должно пройти не более пяти суток. Процедуру делают в морге, где и предоставляется соответствующая бумага. Здесь же родственники получают медицинское свидетельство о смерти.

На основании двух этих документов Роспотребнадзор выдает разрешение санитарно-эпидемиологической станции на вывоз тела. Что касается справки о невложении посторонних пердметов, то ее выписывает организация, которая производит опайку контейнера с умершим. Иными словами, сотрудники любой ритуальной службы.

Если труп нужно отправить за границу, то вышеупомянутые документы следует перевести на язык страны, куда ввозится тело, а также заверить этот перевод нотариально. А еще потребуется оформление соответствующего разрешения в консульстве/посольстве страны назначения.