Груз 200: можно ли перевозить труп родственника или друга в своей машине

На российско-украинской границе задержан водитель Ford Focus, пытавшийся перевезти мертвую жену прямо на сиденье заднего ряда. Она была пристегнута ремнем безопасности, как живая, вызвав у правоохранителей подозрения. Что необходимо для перевозки тела усопшего в своей машине, и какая ответственность предусмотрена за нарушение этих требований, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Как вам такое — увидеть, стоя в пробке, самого настоящего мертвеца, спокойно сидящего у окна толкающейся рядом легковушки? Жутковато, не правда ли? Но в целях экономии денег люди готовы на многое, особенно в провинции, ведь любые ритуальные услуги сегодня ощутимо бьют по карману. А уж тем более, если речь идет о необходимости перевести покойного для захоронения в другом городе.
Катафалки, включая все организационные процессы, обойдутся дороже, чем аренда роскошного свадебного лимузина. Поэтому нередко родственники или друзья усопших предпочитают заниматься транспортировкой тела самостоятельно. Тем более, что ФЗ «О погребении и похоронном деле» не запрещает перевозить труп в автомобиле. Впрочем, как и Административный кодекс. Правда, для этого необходимо соблюсти ряд обязательных процедур.
Чтобы забрать тело из морга, потребуется паспорт организатора похорон, гербовое свидетельство о смерти и заказ-наряд на ритуальные услуги. А для кратковременной перевозки покойного — в пределах одного региона России — достаточно лишь гербового свидетельства о смерти, которое выдается органами ЗАГС или МФЦ на основании медицинского свидетельства о смерти.
Согласно ст. 8 ФЗ «О погребении и похоронном деле», выдача тела умершего «по требованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины смерти». Если, конечно, не возникли какие-либо обстоятельства, затрудняющие процесс погребения — в подобных случаях покойник может находится в морге совершенно бесплатно до семи суток.
При необходимости длительной перевозки — между регионами или в другую страну — оформляется так называемый груз 200. Здесь уже потребуется собрать целый пакет документов. Так, для транспортировки тела усопшего по России понадобятся медицинское свидетельство о смерти, гербовое свидетельство о смерти, справки о бальзамировании и невложении в тело посторнних предметов, а также непосредственное разрешение на вывоз тела.
Для дальней поездки труп следует забальзамировать — с момента наступления смерти до захоронения в этом случае должно пройти не более пяти суток. Процедуру делают в морге, где и предоставляется соответствующая бумага. Здесь же родственники получают медицинское свидетельство о смерти.
На основании двух этих документов Роспотребнадзор выдает разрешение санитарно-эпидемиологической станции на вывоз тела. Что касается справки о невложении посторонних пердметов, то ее выписывает организация, которая производит опайку контейнера с умершим. Иными словами, сотрудники любой ритуальной службы.
Если труп нужно отправить за границу, то вышеупомянутые документы следует перевести на язык страны, куда ввозится тело, а также заверить этот перевод нотариально. А еще потребуется оформление соответствующего разрешения в консульстве/посольстве страны назначения.
При перевозке усопшего на личном автотранспорте, забальзамированный труп обязательно должен находиться в закрытом гробу. При короткой поездке — в обычном транспортировочном ящике, при длительной — в цинковом.
— На практике требуется спецтранспорт, чтобы обеспечить медико-биологическую безопасность для окружающих. Он специально оборудован для перевозки гроба (рельсы, фиксаторы, спецлампы для дезинфекции), и проходит обязательную дезинфекцию после каждой поездки. Хотя и перевозка гроба с покойным в личном автомобиле не запрещена в РФ законодательно, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ситуацию в городской ритуальной службе Ritual.ru.
Неужели для доставки покойника по месту назначения подходит совершенно любой автомобиль? А какая ответственность грозит тому, кто не стал тратиться на транспортировочный контейнер, и положил тело в багажник или салон своей машины? На самом деле, специальной статьи закона, карающей за несоблюдение требований к перевозке умерших, нет. Но на штраф нарваться можно.
— Полагаю возможным применение статьи 12.21 КоАП РФ за нарушение правил перевозки грузов — наказание по этой статье составляет 500 рублей. А вот для выбора автотранспорта для перевозки тела нужно руководствоваться СанПиН 2.1.2882—11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», где говорится, что перевозка умерших к месту захоронения осуществляется специализированным транспортом, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт юридической фирмы «Середин и партнеры» Алексей Середин.
— Впрочем, допускается применение и другого вида автотранспорта, за исключением того, что используется для перевозки пищевого сырья и продуктов питания, — добавил юрист.
Уголовной ответственности за нарушение этих правил тоже нет. Хотя попадись водитель с трупом в машине доблестным блюстителям правопорядка, легко загремит — если и не в «психушку», то в СИЗО. Иначе говоря, дальше на этом автомобиле не уедет ни живой, ни мертвый. По крайней мере, до выяснения обстоятельств и завершения соответствующей проверки.