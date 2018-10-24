Audi начала принимать заказы на новый A6

«Немец» получил только трехлитровый бензиновый движок 55 TFSI мощностью 340 л. с., в котором инженеры применили технологию mild-hybrid («мягкого» гибрида). Мотор агрегатирован с семиступенчатым «автоматом» S tronic. Такой двигатель потребляет в смешанном цикле семь литров топлива на 100 км. До первой «сотни» новый «А шестой» разгоняется за 5,1 с при максимальной скорости в 250 км/ч.

В длину модель достигает 4,94 м, что на 6 мм больше, чем у авто до смены генерации, в ширину — 1,89 м (+13 мм), в высоту — 1,46 м (+3 мм). Свободного пространства в салоне тоже прибавилось: стало немного больше места для ног задних пассажиров и увеличилось расстояние от сиденья до крыши.