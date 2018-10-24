Audi начала принимать заказы на новый A6

На российский рынок приехала Audi A6 нового поколения: седан уже можно заказать у дилеров. «Живые» машины появятся в шоу-румах в ноябре. По сравнению с предшественником автомобиль немного подрос, оставил только один мотор — без вариантов, и обзавелся сенсорной панелью управления климатической установкой.
«Немец» получил только трехлитровый бензиновый движок 55 TFSI мощностью 340 л. с., в котором инженеры применили технологию mild-hybrid («мягкого» гибрида). Мотор агрегатирован с семиступенчатым «автоматом» S tronic. Такой двигатель потребляет в смешанном цикле семь литров топлива на 100 км. До первой «сотни» новый «А шестой» разгоняется за 5,1 с при максимальной скорости в 250 км/ч.
В длину модель достигает 4,94 м, что на 6 мм больше, чем у авто до смены генерации, в ширину — 1,89 м (+13 мм), в высоту — 1,46 м (+3 мм). Свободного пространства в салоне тоже прибавилось: стало немного больше места для ног задних пассажиров и увеличилось расстояние от сиденья до крыши.
Центральная консоль Audi A6 может похвастать сразу двумя сенсорными экранами: один, 8,8-дюймовый, отвечает за управление мультимедиа, а другой, размером 8,6 дюйма, помогает управлять климатом.
В списке электронных систем безопасности насчитывается 39 ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и помощника при проезде перекрестка. Уже в базовом варианте седан комплектуется системой полного привода quattro, полностью светодиодной оптикой, парктрониками спереди и сзади, крышкой багажника с возможностью дистанционного открытия и 18-дюймовыми легкосплавными дисками.
Ценник нового Audi A6 55 TFSI quattro стартует от 3 900 000 рублей.