Zotye привезет в Россию новый компактный кроссовер

Представители китайского концерна рассказали, что Zotye T300 будет представлен в 2020 году. На сегодняшний день автомобиль оценивают приблизительно в 650 000 рублей. Но как будет выглядеть прайс «китайца» через два года, сказать сложно. Как, впрочем, и не факт, что машина таки до нам доедет.

Информации о российской спецификации кроссовера не много: скорее всего, он получит бензиновый 136-сильный мотор, а также некислый пакет дополнительных опций.

Есть вероятность, что Zotye T300 для российского потребителя будут собирать на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург). Как уже писал портал «АвтоВзгляд», предприятие у GM собирается выкупить белорусская компания «Юнисон». где помимо «поднебесного» кроссовера Zotye там налядят производство американских Chevrolet Tahoe, Cadillac ХТ5 и Escalade.