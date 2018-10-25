Как быстро и дешево превратить смартфон в видеорегистратор

Видеорегистратор в машине сейчас не роскошь, а средство собственной юридической защиты в случае ДТП или спора с сотрудником ГИБДД. А еще возможность случайно снять «жирный» видеоролик и опубликовать его потом в интернете. В обоих случаях важно, чтобы качество полученного видеоматериала было максимальным. То есть, если приобретать для подобных целей специализированный девайс, видеорегистратор лучше выбирать как можно более качественный, что означает достаточно высокую цену.

Тем временем почти у каждого автовладельца в кармане лежит по смартфону, а порой и не по одному. Эти устройства уже давно обзавелись вполне приличными видеокамерами и программным обеспечением, позволяющим получать очень приличное качество съемки. Так зачем же тратиться на видеорегистратор, если с его функциями прекрасно справится твой мобильник? Его камера, как правило, в любых условиях зафиксирует не только поведение машин и людей, но и четко запечетлит номерной знак или дорожный указатель.

Подавляющее большинство даже недорогих современных смартфонов умеет программно стабилизировать видео, убирая нечеткость изображения, сопутствующую съемке в условиях тряски и вибраций, присущих автомобилю. Смартфон параллельно можно использовать и как «антирадар» с навигатором. Минусы смартфона в качестве видеорегистратора тоже, в принципе, известны. Это большая склонность к засветке кадра при ярком солнце, меньший угол обзора камеры, вероятность перегрева при долгой работе под прямыми солнечными лучами.