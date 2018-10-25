Как быстро и дешево превратить смартфон в видеорегистратор

pdacdn.com
Машину без «регика» на лобовом стекле сейчас обнаружить в потоке чуть ли не сложнее, чем оснащенную таким девайсом. Но любопытно, что для этого совершенно не обязательно покупать специализированное устройство — автомобильный видеорегистратор, а можно легко обойтись собственным смартфоном.
Максим Строкер

Видеорегистратор в машине сейчас не роскошь, а средство собственной юридической защиты в случае ДТП или спора с сотрудником ГИБДД. А еще возможность случайно снять «жирный» видеоролик и опубликовать его потом в интернете. В обоих случаях важно, чтобы качество полученного видеоматериала было максимальным. То есть, если приобретать для подобных целей специализированный девайс, видеорегистратор лучше выбирать как можно более качественный, что означает достаточно высокую цену.

Тем временем почти у каждого автовладельца в кармане лежит по смартфону, а порой и не по одному. Эти устройства уже давно обзавелись вполне приличными видеокамерами и программным обеспечением, позволяющим получать очень приличное качество съемки. Так зачем же тратиться на видеорегистратор, если с его функциями прекрасно справится твой мобильник? Его камера, как правило, в любых условиях зафиксирует не только поведение машин и людей, но и четко запечетлит номерной знак или дорожный указатель.

Подавляющее большинство даже недорогих современных смартфонов умеет программно стабилизировать видео, убирая нечеткость изображения, сопутствующую съемке в условиях тряски и вибраций, присущих автомобилю. Смартфон параллельно можно использовать и как «антирадар» с навигатором. Минусы смартфона в качестве видеорегистратора тоже, в принципе, известны. Это большая склонность к засветке кадра при ярком солнце, меньший угол обзора камеры, вероятность перегрева при долгой работе под прямыми солнечными лучами.

Выходя из машины смартфон приходится каждый раз демонтировать, а вернувшись — устанавливать обратно на лобовое стекло. Ну и подключать его к зарядному устройству — несколько часов в режиме съемки мало у какого из современных мобильников выдержит аккумулятор.

Правильное место для установки смартфона-регистратора — в верхней части лобового стекла, чтобы было меньше «засветок» и солнце не так сильно пекло. Узкий угол обзора камеры смартфона компенсируем, купив (рублей за 300) дополнительный широкоугольный объектив — на прищепке такой. Чтобы упростить подключение к зарядному устройству, запасемся удлиненным проводом.

Суммарные дополнительные затраты — не более 1000 рублей, в то время как специализированный видеорегистратор, способный снимать по-настоящему качественное видео, обойдется не менее чем в 5000 рублей. Приобретя вышеназванные аксессуары, устанавливаем на своем смартфоне бесплатное приложение, превращающее его в видеорегистратор — их сейчас в избытке имеется в App Store и Google Play.

Для экономии места в памяти телефона имеет смысл не гнаться за максимально возможным качеством съемки. В большинстве случаев достаточно выбрать уровень Full HD, не выше. Главное, не забыть установить в меню программы конкретный объем карты памяти телефона, который вы отводите под хранение снятых роликов и запретить девайсу «сливать» видео в «облачное» хранилище, — если у вас не безлимитный мобильный интернет, конечно.

видеофиксация, ПДД, видеорегистратор, ДТП, ГИБДД
25 октября 2018
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