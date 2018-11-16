На вкус и цвет: какие кроссоверы популярны у жителей Москвы и Питера

Аналитики составили рейтинги самых популярных SUV и сравнили вкусы жителей двух столиц. Лидером в Белокаменной назван Nissan X-Trail: «японцев» здесь насчитывается 49 400 единиц. Вторую строчку занимает Nissan Qashqai (43 400 автомобилей), который стоит на ступеньку ниже в продуктовой линейке бренда. За ним следует Toyota RAV4 (41 100 машин). На четвертой строчке поселился Mitsubishi Outlander (37 100 авто). А ТОП-5 замыкает единственный в пятерке «европеец» — VW Tiguan (35 600 экземпляров).

Петербуржцы же предпочитают Renault Duster: на учете в местной ГИБДД стоит 19 200 «французов». На второй позиции — Mitsubishi Outlander с показателем в 18 500 авто. За ним следует Nissan Qashqai (18 200 штук). А четвертый и пятый пункты достались VW Tiguan (17 300 автомобилей) и Nissan X-Trail (17 100 машин), сообщает агентство «Автостат».

Добавим, что российский автопарк насчитывает 42 945 600 легковых авто. 3 731 800 единиц зарегистрированы в Московском регионе, 1 718 800 — в Питере. Из них в первом случае на кроссоверы приходится 32,4%, а во втором «паркетники» занимают долю в 28,4%.