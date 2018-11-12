Зачем Nissan открыл в России центр разработки новых автомобилей

Кроме этого, подразделение работает с локализованными производителями компонентов, оптимизируя стоимость готовой продукции.

О необходимости такого подразделения представители бренда начали говорить больше десяти лет назад. Сначала это была небольшая служба, состоящая из трех сотрудников. Видимо, растущий спрос сделал дальнейшие инвестиции возможными, и NTCE-R смогло позволить себе отдельное здание и штат инженеров-конструкторов в 150 человек.

Комплекс занимает в общей сложности более 4000 кв. м, где кроме офисных помещений есть лаборатории, мастерские, площадки для тестирования авто, а также паковка на 150 машин.

Стоит напомнить, что с начала года официальные дилеры Nissan реализовали в России 65 040 автомобилей. За это время объемы проданных машин увеличился на 9% относительно того же периода прошлого года.