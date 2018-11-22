Hyundai Palisade выкатился на зимние тесты

Корейцы испытали в экстремальных зимних условиях большой кроссовер Hyundai Palisade, мировая премьера которого пройдет на моторшоу в Лос-Анджелесе. Предсерийный прототип прокатился по лесным дорогам и даже по льду замерзшего озера недалеко от шведского города Арьеплуг у Полярного круга. Испытания засняли на видео.
Цель этих тестов — проверка работы системы полного привода в зимнем режиме эксплуатации. В ролике наглядно показано, как при пробуксовке или диагональном вывешивании крутящий момент перераспределяется на загруженное колесо, и кроссовер без проблем преодолевает трудные участки дороги.
Точной технической информацией о новинке бренд еще не поделился. Но по предварительным данным, моторную гамму будущий флагман позаимствует от трехрядного KIA Telluride.
Если точнее, то под его капотом пропишется бензиновая «шестерка», работающая вкупе с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.
Эксперты предполагают, что на российском рынке Hyundai Palisade заменит Grand Santa Fe, хотя сами представители бренда никаких официальных комментариев по этому поводу не дают.
Стоит напомнить, что накануне была рассекречена внешность автомобиля во время съемок рекламного ролика на улица Лос-Анджелеса.