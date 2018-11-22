Hyundai Palisade выкатился на зимние тесты

Цель этих тестов — проверка работы системы полного привода в зимнем режиме эксплуатации. В ролике наглядно показано, как при пробуксовке или диагональном вывешивании крутящий момент перераспределяется на загруженное колесо, и кроссовер без проблем преодолевает трудные участки дороги.

Точной технической информацией о новинке бренд еще не поделился. Но по предварительным данным, моторную гамму будущий флагман позаимствует от трехрядного KIA Telluride.