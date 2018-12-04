Cadillac везет в Россию три новых кроссовера

Как рассказала порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель Cadillac Russia Елизавета Хмелева, в следующем году на нашем рынке ожидаются обновленный Cadillac XT5, совершенно новый флагманский кроссовер с индексом ХТ6 и компактный ХТ4.

Сомнений нет, что среднеразмерный ХТ5 в ходе рестайлинга станет еще более стильным и функциональным, а вот о старшем его собрате пока информации никакой.

Зато давно уже все известно о миниатюрном ХТ4, представленном на моторшоу в Нью-Йорке. Модный кроссовер с кучей вкусностей-полезностей и подключаемым полным приводом едет за счет 199 антиналоговых «жеребцов», снятых с двух литров и погоняемых турбиной. В помощь — шустрый девятидиапазонный «автомат». В качестве альтернативы — дизель, выдувающий 161 л. с.

По сути, модель станет самой дешевой в линейке Cadillac на российском рынке. Правда, ни цен, ни точных сроков начала продаж пока, увы, не сообщается.

Для поклонников бескомпромиссного внедорожника Cadillac Escalade тоже есть новость. Автомобиль разменяет поколение к 2020 году.

Но и это еще не все, чем порадует General Motors — уже буквально через месяц дилеры Chevrolet начнут продавать в России претерпевший плановый фейслифтинг Chevrolet Camaro. По нашим собственным данным, первая партия обновленных «пони-каров» уже доставлена в автосалоны.