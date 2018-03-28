Новый кроссовер Cadillac XT4 представлен официально

Компания Cadillac начала осваивать сегмент компактных кроссоверов, и «первой ласточкой» стала модель XT4. Над обликом будущего конкурента BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA трудились молодые дизайнеры, «близкие по духу целевой аудитории автомобиля», как говорят в компании. Машины поступят в продажу в трех комплектациях Luxury. Premium и Sport, отличающихся между собой не только уровнем оснащения, но и элементами экстерьера.

Кроссовер XT4 располагает LED-оптикой и ходовыми огнями, напоминающими световые мечи. Подобно другим современным моделям «Кадиллак», новинка обзавелась L-образными вертикальными фонарями, которые визуально подчеркивают ширину и приземистость автомобиля. Интерьер машины выдержан в том же стиле, что и экстерьер.