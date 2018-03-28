Новый кроссовер Cadillac XT4 представлен официально

Компания Cadillac презентовала публике новый компактный кроссовер XT4. Продажи новинки на внутреннем авторынке стартуют по словам представителей марки во второй половине года. До нас же самый маленький SUV в модельном ряду «Кадиллак» доберется, вероятно, лишь в 2019-м.
Компания Cadillac начала осваивать сегмент компактных кроссоверов, и «первой ласточкой» стала модель XT4. Над обликом будущего конкурента BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA трудились молодые дизайнеры, «близкие по духу целевой аудитории автомобиля», как говорят в компании. Машины поступят в продажу в трех комплектациях Luxury. Premium и Sport, отличающихся между собой не только уровнем оснащения, но и элементами экстерьера.
Кроссовер XT4 располагает LED-оптикой и ходовыми огнями, напоминающими световые мечи. Подобно другим современным моделям «Кадиллак», новинка обзавелась L-образными вертикальными фонарями, которые визуально подчеркивают ширину и приземистость автомобиля. Интерьер машины выдержан в том же стиле, что и экстерьер.
По словам представителей компании, новый XT4 выделяется на фоне конкурентов просторным салоном и вместительным багажником, объем которого при сложенных задних сиденьях достигает 1385 литров. Хотя у того же Audi Q3, к примеру, грузовой отсек не намного меньше — 1365 литров.
– Cadillac XT4 крайне харизматичен, при этом наполнен уверенностью и балансом, — говорит Терезе Пинаццо, глава отдела дизайна экстерьера. — В его основе ДНК Cadillac, но с новой смелостью, которая апеллирует к молодости, создавшей его команды и будущих покупателей.
В движение Cadillac XT4 приводится абсолютно новым четырехцилиндровым турбомотором объемом 2,0 литра. Мощность этого агрегата 237 л. с., а максимальный крутящий момент 350 Нм. Кроссовер безальтернативно оснащается девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — подключаемый полный.
Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены кресла с функцией массажа, новейший мультимедийный комплекс с интуитивным интерфейсом, четыре USB-разъема, беспроводное зарядное устройство для смартфонов и множество других опций.