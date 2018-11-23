Эксперты рассказали, на сколько в действительности подорожает бензин с 1 января

Независимые АЗС по-прежнему недовольны маржинальностью, нефтяные компании — упущенной прибылью, а автовладельцы — ценами на топливо. Впрочем, ситуация будет только ухудшаться. Похоже, скоро наши водители откажутся от езды на личных авто. И вот почему.
По информации Центра исследований проблем реальной экономики, цены на бензин за минувшую неделю — о, чудо! — не изменились, но зато подскочила стоимость дизельного топлива — на 2,2%.
– Избежать роста цен на топливо позволят полная отмена акциза, либерализация ценников, 100% вывод объема бензина и дизельного топлива на биржу и демонополизация отрасли, — заявил на пресс-конференции глава Независимого топливного союза Григорий Баженов.
Правда, вряд ли власти когда-либо откажутся от акциза, поэтому очевидные вещи можно по праву считать утопическими. Хотя в следующем году правительство обещает ввести так называемый смягчающий демпфер, регулирующий повышение акцизов на конечную цену, что в теории позволит сдержать рост цен на «горючку». А вот как будет на практике?
Уже в январе прайсы на топливо вырастут минимум на 1,7%. Дальнейшее повышение цен профильные эксперты прогнозируют примерно на 0,5% ежемесячно. А вот независимые исследования доказали, что розничная стоимость бензина на «автозаправках» подскочет аж до 90 рублей за литр. Иначе говоря, тот же АИ-92 будет стоить в два раза дороже, чем сегодня.
Что ж, скажем спасибо антинародному «налоговому» маневру наших властей и — в меньшей степени — стремительно растущим мировым прайсам на топливо и его переработку.