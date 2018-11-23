Эксперты рассказали, на сколько в действительности подорожает бензин с 1 января

Правда, вряд ли власти когда-либо откажутся от акциза, поэтому очевидные вещи можно по праву считать утопическими. Хотя в следующем году правительство обещает ввести так называемый смягчающий демпфер, регулирующий повышение акцизов на конечную цену, что в теории позволит сдержать рост цен на «горючку». А вот как будет на практике?

Уже в январе прайсы на топливо вырастут минимум на 1,7%. Дальнейшее повышение цен профильные эксперты прогнозируют примерно на 0,5% ежемесячно. А вот независимые исследования доказали, что розничная стоимость бензина на «автозаправках» подскочет аж до 90 рублей за литр. Иначе говоря, тот же АИ-92 будет стоить в два раза дороже, чем сегодня.

Что ж, скажем спасибо антинародному «налоговому» маневру наших властей и — в меньшей степени — стремительно растущим мировым прайсам на топливо и его переработку.

Как отреагировали на грядущее повышение цен российские водители, можно узнать из нашего эксклюзивного видео сюжета.