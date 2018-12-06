Названы сроки появления в продаже нового кроссовера Audi Q4

Буквально на прошлой неделе один из дизайнеров Audi Андреас Миндт сообщил, что новый Q4 будет представлять собой самостоятельную модель, а не купеобразную версию младшего Q3, как предполагалось ранее. По его словам, кроссовер выделится из линейки ингольштадтских SUV благодаря «одной особенности дизайна».

Интересно, что же именно подразумевал Миндт. Быть может, нисходящую линию крыши? Да нет, это решение успешно применяется компанией Audi уже на протяжении нескольких лет. Наверное, нас ждет нечто другое — вероятно, та самая «особенность» пока еще тщательно укрыта от посторонних глаз камуфляжной пленкой.