Названы сроки появления в продаже нового кроссовера Audi Q4

Наконец компания Audi вывела на дорожные испытания новый кроссовер Q4, разговоры о котором ведутся уже на протяжении пяти лет. Тестовый прототип, попавший в объективы фотокамер, тщательно замаксирован, однако это не мешает нам сделать кое-какие выводы об экстрьере новинки.
Буквально на прошлой неделе один из дизайнеров Audi Андреас Миндт сообщил, что новый Q4 будет представлять собой самостоятельную модель, а не купеобразную версию младшего Q3, как предполагалось ранее. По его словам, кроссовер выделится из линейки ингольштадтских SUV благодаря «одной особенности дизайна».
Интересно, что же именно подразумевал Миндт. Быть может, нисходящую линию крыши? Да нет, это решение успешно применяется компанией Audi уже на протяжении нескольких лет. Наверное, нас ждет нечто другое — вероятно, та самая «особенность» пока еще тщательно укрыта от посторонних глаз камуфляжной пленкой.
Кстати сказать, вовсе не факт, что в продажу новый кроссовер поступит под названием Q4 — существует и другая версия, согласно которой SUV нарекут как Q3 Sportback. Официально этот момент представители Audi пока никак не комментируют. Очевидно, все подробности раскроются ближе к премьере модели, намеченной на 2019 год.
Уже известно, что Audi Q4 встанет на конвейер завода марки в венгерском городе Дьере — там же, напомним, собираются купе и родстеры семейства TT. По данным зарубежных СМИ, кроссовер дебютирует в ближайшие полгода, а его продажи начнутся ближе к концу 2019-го — началу 2020-го. Когда новинка доберется до России, сказать пока сложно.