Как гаишники штрафуют водителей за нелегальный тюнинг

Живопись на кузове и тонировка стекол

Вы вправе изменить цвет кузова авто на свое усмотрение, но главное, чтобы он соответствовал тому, что указан в ПТС. Иначе вас накажут штрафом на сумму от 1500 до 2000 рублей. Любитель аэрографии должен быть в курсе, что как бы ни была прекрасна живопись на кузове его машины, художества не должны занимать больше 40% площади экстерьера.

Если в результате тонировки видимость переднего стекла меньше 75%, а бокового — 70%, то водителя оштрафуют как минимум на 500 «деревянных».

Световые приборы

Прежде всего закон предусматривает, что фары должны светить белым светом, указатели поворота — желтым, а задние фонари и стоп-сигналы — красным. При малейшем несоответствии заданным параметрам автомобиль не пройдет техосмотр.