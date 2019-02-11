Как гаишники штрафуют водителей за нелегальный тюнинг

Наверное, каждая творческая личность старается в определенной степени адаптировать стандартную серийную продукцию под себя, любимого. Это касается и многих автовладельцев, которые совершенствуют и наряжают свою «ласточку», кто во что горазд. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что чрезмерное увлечение подобным творчеством может быть вне закона.
Прежде, чем устанавливать на автомобиль различные элементы конструкции, не предусмотренные производителем, необходимо убедиться, не запрещены ли они Техническим регламентом Таможенного союза о безопасности ТС, либо Приказом №1001 о порядке регистрации транспортных средств, либо ПДД (Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация).
Например, спойлеры, молдинги, пороги, насадки на глушитель в регламенты не включены, и устанавливать их можно. А вот «неродные» бамперы использовать запрещено, если они не соответствуют требованиям ЕЭК ООН и не прошли соответствующих испытаний. Иначе водителя оштрафуют на 500 рублей (12.5.1 КоАП РФ).
Живопись на кузове и тонировка стекол
Вы вправе изменить цвет кузова авто на свое усмотрение, но главное, чтобы он соответствовал тому, что указан в ПТС. Иначе вас накажут штрафом на сумму от 1500 до 2000 рублей. Любитель аэрографии должен быть в курсе, что как бы ни была прекрасна живопись на кузове его машины, художества не должны занимать больше 40% площади экстерьера.
Если в результате тонировки видимость переднего стекла меньше 75%, а бокового — 70%, то водителя оштрафуют как минимум на 500 «деревянных».
Световые приборы
Прежде всего закон предусматривает, что фары должны светить белым светом, указатели поворота — желтым, а задние фонари и стоп-сигналы — красным. При малейшем несоответствии заданным параметрам автомобиль не пройдет техосмотр.
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация машин, говорит о недопустимости езды на т/с с установленными «рассеивателями и лампами, не соответствующими типу светового прибора». Так что за нештатный ксенон сотрудники ГИБДД также могут предъявить претензии, как и за светодиодную подсветку днища, колес, порогов, бамперов и прочих элементов кузова. Административный кодекс грозит за такие нарушения лишением «прав» на шесть месяцев — год (12.5.3 КоАП РФ).
Рулевое управление
Под запретом также любые конструктивные изменения в рулевом управлении. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация, ставит вне закона авто, где «имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов». А, следовательно, устанавливать в машину нештатный спортивный руль нельзя. Штраф — все те же 500 «деревянных».
Глушитель
Продолжая спортивную тему напомним, что желающие поставить себе глушитель от спорткара должны позаботиться, чтобы он соответствовал не только Правилам ЕЭК ООН, но и нормативам по шуму — не более 96 децибелл. Иначе — 500 рублей штрафа (8.23 КоАП РФ).