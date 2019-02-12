Новый Toyota Highlander выкатился на дорожные тесты

Благодаря снимкам, опубликованным изданием Carscoops, появилась возможность оценить габариты Toyota Highlander 2020 модельного года: по сравнению с предшественником «паркетник» явно прибавил в размерах, став шире и длиннее.

По фото можно понять еще один очевидный факт: дизайн нового кроссовера выполнен в едином стиле со свежим RAV4, получившим массивные бамперы и широкую выпирающую радиаторную решетку.

Точная информация о новинке пока держится в секрете, но по некоторым данным, основное направление, выбранное разработчиками при создании авто четвертого поколения — это облегченная конструкция и новая линейка силовых агрегатов.