Новый Toyota Highlander выкатился на дорожные тесты

Toyota Highlander нового поколения полным ходом готовится к предстоящему дебюту: фотошпионы застали кроссовер, полностью завешенный камуфляжем, во время дорожных тестов. И, что примечательно, новинка каталась в сопровождении «Хайлендера» текущей генерации.
Благодаря снимкам, опубликованным изданием Carscoops, появилась возможность оценить габариты Toyota Highlander 2020 модельного года: по сравнению с предшественником «паркетник» явно прибавил в размерах, став шире и длиннее.
По фото можно понять еще один очевидный факт: дизайн нового кроссовера выполнен в едином стиле со свежим RAV4, получившим массивные бамперы и широкую выпирающую радиаторную решетку.
Точная информация о новинке пока держится в секрете, но по некоторым данным, основное направление, выбранное разработчиками при создании авто четвертого поколения — это облегченная конструкция и новая линейка силовых агрегатов.
Премьера Highlander, сменившего генерацию, ожидается либо в конце этого года, либо в начале следующего.
Напомним, что в России на сегодняшний день автомобиль предложен в третьем поколении с двухлитровым бензиновым «атмосферником» мощностью 146 л. с., агрегатированным либо с шестиступенчатой «механикой», либо с вариатором.
Кроме того, покупатель может выбрать модель в модификации со 180-сильным мотором объемом 2,5 л или с дизелем, выдающем до 150 сил. Последние работают только вместе с шестидиапазонной АКП и системой подключаемого полного привода. Ценник на «паркетник» начинается от 1 616 000 рублей.