Mazda готовит к премьере два новых кроссовера

Некоторое время назад компания Mazda опубликовала тизерное изображение абсолютного нового кроссовера, однако как удалось выяснить нашим зарубежным коллегам, сейчас японцы трудятся не над одним SUV, а сразу над двумя.

Во время Чикагского моторшоу глава Североамериканского офиса Mazda Масахиро Моро сообщил, что один из них будет продаваться исключительно в США — его локализуют на новом предприятии в Хантсвилле, штат Алабама. Завод, о котором идет речь, откроется не раньше 2021 года, а значит, и новинка поступит в шоу-румы лишь в следующем десятилетии.

Что же до второго кроссовера, то им может оказаться переработанный CX-3 или CX-4, которые сегодня представлены только на азиатском авторынке. По данным Motor1, таинственный SUV, чья премьера состоится на Женевском моторшоу в марте, ориентирован не только на США, но и на Европу. Следовательно, есть шанс, что и до России он однажды доберется, ведь у нас кроссоверы «разлетаются» как горячие пирожки.

Напомним, что на сегодняшний день Mazda предлагает россиянам два кроссовера: CX-5 по цене от 1 559 000 рублей и CX-9, прайс на который стартует с отметки в 2 795 000 целковых.