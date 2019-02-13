Как бесплатно купить кроссовер Nissan

В российском представительстве бренда Nissan рассказали о необычной кредитной программе: под этот микроскопический процент можно взять ссуду на покупку кроссоверов Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, а также внедорожника Terrano.

По условиям нового предложения особенно интересно покупать «паркетник», параллельно используя Trade-in. Можно сдать свой старый автомобиль в дилерский центр, а полученные за него деньги сразу отдать в качестве первоначального взноса. Причем не имеет значение, какой модели был сданный автомобиль.

Можно использовать выгодную программу, чтобы, например, пересесть на более вместительный кроссовер или прикупить авто в комплектации побогаче, чем рассчитывали ранее.

Но есть одно «но»: кредитная акция небезгранична, и действует только до конца марта.