Nissan Juke второго поколения выкатили на тесты

Фото: carscoops.com
В руки наших зарубежных коллег попали первые изображения Nissan Juke нового поколения: автомобиль в практически непроницаемом камуфляже вышел на дорожные испытания. Но сквозь него все же можно разглядеть новую внешность экстравагантного кроссовера.
Светлана Ермолаева

Уже ни для кого не секрет, что японцы готовят к дебюту Nissan Juke второй генерации, но до этого дня модель не засветилась ни на одной фотографии. Теперь же, благодаря снимкам, опубликованным изданием Carscoops, можно точно сказать: автомобиль останется узнаваемым, но при этом получит довольно много изменений.

Сразу можно сказать, «японец» получит радиаторную решетку новой формы. Также заводские дизайнеры поработали над оптикой: как и задние фонари, так и блок дневных ходовых огней с поворотником потеряют бумерангообразную форму. Правда головное освещение по-прежнему скомпоновано в три этажа, а заднее перелицовано и выполнено в одном стиле с Nissan Qashqai.

Пропорции новинка сохранит прежние, несмотря на то, что сменит модульную платформу с устаревшей «тележки» альянса Renault-Nissan B0 на современную CMF-B, позволяющую устанавливать электрические силовые установки.

Ожидается, что на вооружении нового «Джука», как уже писал портал «АвтоВзгляд», будет два турбированных бензиновых движка: литровая «трешка» и «четверка» объемом 1,6 л. Так же авто получит 1,5-литровый дизель и гибридный агрегат.

Интерьер фотошпионам заснять не удалось, но смена архитектуры говорит о том, что салон автомобиля станет просторнее, так что задние пассажиры наверняка порадуются увеличенному пространству для ног.

Скорее всего, компания Nissan привезет свежий «паркетник» на Женевский автосалон, чьи двери распахнутся уже через полторы недели — пятого марта. Тогда же мы и узнаем технические подробности о новом авто.

бензин, двигатель, новинки рынка, производители, производство, ДВС, кроссоверы, гибриды, гибридные авто, дизельное топливо
22 февраля 2019
72