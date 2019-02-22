Nissan Juke второго поколения выкатили на тесты

Уже ни для кого не секрет, что японцы готовят к дебюту Nissan Juke второй генерации, но до этого дня модель не засветилась ни на одной фотографии. Теперь же, благодаря снимкам, опубликованным изданием Carscoops, можно точно сказать: автомобиль останется узнаваемым, но при этом получит довольно много изменений.

Сразу можно сказать, «японец» получит радиаторную решетку новой формы. Также заводские дизайнеры поработали над оптикой: как и задние фонари, так и блок дневных ходовых огней с поворотником потеряют бумерангообразную форму. Правда головное освещение по-прежнему скомпоновано в три этажа, а заднее перелицовано и выполнено в одном стиле с Nissan Qashqai.

Пропорции новинка сохранит прежние, несмотря на то, что сменит модульную платформу с устаревшей «тележки» альянса Renault-Nissan B0 на современную CMF-B, позволяющую устанавливать электрические силовые установки.