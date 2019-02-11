Nissan повысил российские цены на две модели

Теперь компактный кроссовер Nissan Terrano в комплектации Elegance обойдется в сумму от 1 047 000 до 1 225 000 рублей, а версия Elegance Plus предлагается за 1 089 000 − 1 267 000. В то время как стоиомость стандартного варианта Comfort и топового Tekna осталась прежней — 997 000 и 1 291 000 «целковых».

Спорткар Nissan GT-R, который продается у нас в единственной комплектации с 3,8-литровым мотором мощностью 555 л. с., теперь обойдется в 7 626 000 рублей.

Последнее изменение цен на Nissan Terrano зафиксировано в прошлом месяце, когда он подорожал на сумму от 17 000 до 22 000 «деревянных». А стоиомость Nissan GT-R вообще не менялась с тех пор, как его продажи в России возобновились в июне 2018 года.