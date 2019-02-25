«Горячий» кроссовер Volkswagen T-Roc R рассекречен до премьеры

Фото: Volkswagen
Немцы полным ходом готовятся к Женевскому мотор-шоу. Один из дебютантов — «заряженный» Volkswagen T-Roc R, чьи первые снимки накануне опубликовала пресс-служба бренда. Как и предполагалось, компактный кроссовер вооружат тем же мотором, что и «горячий» Golf R.
Светлана Ермолаева

В подкапотном пространстве Volkswagen T-Roc R поместили 300-сильный мотор TSI объемом два литра с пиковым крутящим моментом в 400 Нм. Двигатель работает вкупе с семиступенчатой ​DSG с двойным сцеплением и фирменным полным приводом 4MOTION. С таким агрегатом «паркетник» разменивает первую сотню за 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой в 250 км/ч.

На принадлежность кроссовера к спортивному семейству R в первую очередь указывает соответствующий логотип, который просто невозможно не заметить. Буква «R» есть на решетке радиатора, на двери багажника и на передних крыльях. Она украшает алюминиевые накладки на пороги, спинки сидений и даже ключ-брелок, не говоря уже о рулевом колесе и тормозных суппортах.

А вы в курсе, откуда взялось это обозначение автомобилей VW в «горячих» версиях? Оно берет начало от Golf 32R 2003 года, где 32 — это обозначение 3,2-литрового движка мощностью 241 л. с., а R — это Racing.

Стоит добавить, что T-Roc R также отличается формой бамперов и вертикальными дневными ходовыми огнями, интегрированными в окантовку переднего диффузора. В базе автомобиль комплектуют 18-дюймовыми колесными дисками Spielberg. При желании можно за доплату приобрести диски Pretoria диаметром 19 дюймов.

Остается добавить, что российским поклонникам марки ждать эту новинку не стоит. Она к нам не приедет, также как не добрался до отечественных покупателей и обычный T-Roc.

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25 февраля 2019
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