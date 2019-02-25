«Горячий» кроссовер Volkswagen T-Roc R рассекречен до премьеры

В подкапотном пространстве Volkswagen T-Roc R поместили 300-сильный мотор TSI объемом два литра с пиковым крутящим моментом в 400 Нм. Двигатель работает вкупе с семиступенчатой ​DSG с двойным сцеплением и фирменным полным приводом 4MOTION. С таким агрегатом «паркетник» разменивает первую сотню за 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой в 250 км/ч.

На принадлежность кроссовера к спортивному семейству R в первую очередь указывает соответствующий логотип, который просто невозможно не заметить. Буква «R» есть на решетке радиатора, на двери багажника и на передних крыльях. Она украшает алюминиевые накладки на пороги, спинки сидений и даже ключ-брелок, не говоря уже о рулевом колесе и тормозных суппортах.

А вы в курсе, откуда взялось это обозначение автомобилей VW в «горячих» версиях? Оно берет начало от Golf 32R 2003 года, где 32 — это обозначение 3,2-литрового движка мощностью 241 л. с., а R — это Racing.