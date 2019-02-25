5 причин не покупать авто с мощным мотором

Для многих автолюбителей главным критерием при выборе машины остается высокая мощность. Характерно, что большинство из таких «горячих голов» — это молодые люди с минимальным стажем вождения, зато с чемпионским опытом увлечения видеоиграми в жанре «гонки». О том, почему при выборе авто не стоит руководствоваться количеством «лошадей» под капотом, разобрался портал «АвтоВзгляд».
В горячей любви к скорости и спортивных водительских амбициях нет ничего плохого. Но многие забывают, что реализовывать подобные пристрастия необходимо не на дорогах общего пользования, а в строго отведенных для этого местах и под чутким присмотром профессионалов. К тому же, только в таких условиях заряженный спорткар в полной мере раскроет свой термоядерный потенциал. А его эксплуатация в городе теряет свой смысл по ряду причин.
Цена
Начнем с того, что нескромные амбиции дорого стоят, и каждая лошадь в табуне обходится в копеечку. Не секрет, что чем мощнее мотор, тем он дороже, но и на этом финансовая проблема в нашем вопросе не исчерпывается. Ведь «табун» под капотом определяет размер транспортного налога, который станет регулярной статьей расходов во время эксплуатации подобных машин. И чем больше габариты и масса «зверя», тем больше ему потребуется лошадиных сил, а значит и налог будет выше.
Экономичность
Продолжая тему эксплуатации, нельзя обойти проблему прожорливости мощных моторов. Будьте готовы чаще заглядывать на АЗС и регулярно удивляться не только неуемному аппетиту своей «ласточки», но и перманентному росту цен на горючее в нашей стране. Конечно, далеко не у каждого нашего водителя хватает ответственности заморачиваться вопросами экологии, но все же это остается актуальной проблемой современности и, что ни говори — напрямую касается человеческого здоровья.
Ресурс
Не секрет, что мощные моторы, как правило, имеют меньший ресурс. Ведь такие силовые агрегаты форсируют всеми доступными способами — с помощью того же турбонаддува или изменения фаз газораспределения — но при этом его рабочий объем не увеличивается. Так что даже в штатных режимах двигатель будет работать с усиленными нагрузками. Следовательно, срок жизни у него короче, чем у простых малолитражных ДВС. Особенно это актуально для тех, кто покупает заряженную модель на вторичном рынке.
Как бы у кого-то не перехлестывали через край амбиции, не стоит забывать, что пока еще никто не отменял ПДД. На большинстве наших дорог скорость ограничена отметкой 90 км/ч, но даже разрешенный предел в 110 км/ч на «зеленых» магистралях для заряженных спорткаров остается опасным искушением. А что говорить об управлении такими машинами в городской черте с ограничением скорости в 40 и 60 км/ч? Конечно, горячий темперамент и грандиозные возможности форсированных моторов активно провоцирует на нарушение Правил, и для «спортсменов» это тоже заметная статья расхода.
Безопасность
Из вышесказанного вытекает еще одна, более серьезная, проблема. Хорошо, если последствия неумеренного азарта на проезжей части ограничатся одним только штрафом. Но ведь несоблюдение ПДД становится причиной серьезных аварий с фатальным исходом. Тем более, что превышение скоростного режима — одно из самых распространенных нарушений на дорогах. Согласитесь, с чувством меры у нашего брата всегда проблемы, и одним только обгоном фур на загородном шоссе подвиги «горячих голов» на заряженным авто не ограничиваются. А речь идет о человеческих жизнях.