5 причин не покупать авто с мощным мотором

В горячей любви к скорости и спортивных водительских амбициях нет ничего плохого. Но многие забывают, что реализовывать подобные пристрастия необходимо не на дорогах общего пользования, а в строго отведенных для этого местах и под чутким присмотром профессионалов. К тому же, только в таких условиях заряженный спорткар в полной мере раскроет свой термоядерный потенциал. А его эксплуатация в городе теряет свой смысл по ряду причин.

Цена

Начнем с того, что нескромные амбиции дорого стоят, и каждая лошадь в табуне обходится в копеечку. Не секрет, что чем мощнее мотор, тем он дороже, но и на этом финансовая проблема в нашем вопросе не исчерпывается. Ведь «табун» под капотом определяет размер транспортного налога, который станет регулярной статьей расходов во время эксплуатации подобных машин. И чем больше габариты и масса «зверя», тем больше ему потребуется лошадиных сил, а значит и налог будет выше.