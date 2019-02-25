Шведы представили обновленный Volvo XC90

В списке систем активной безопасности найдется и ассистент City Safety с функцией автоматического торможения, различающей пешеходов, велосипедистов и крупных животных, и новый для модели помощник Oncoming Lane, предотвращающий выезд на встречку.

Новинка в свое время доберется и до российского рынка, а на данный момент у нас предложен дорестайлинговый XC90 с 235-сильным дизелем в арсенале. Кроме того, автомобиль приводится в движение бензиновым мотором мощностью 249 или 320 «лошадей» — на выбор. Есть в линейке и авто в гибридном варианте с агрегатом, развивающим до 407 сил. Ценник кроссовера стартует от 3 919 000 рублей.