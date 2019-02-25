Шведы представили обновленный Volvo XC90

Большой шведский кроссовер Volvo XC90 готовится к обновлению. Кроме того, что автомобиль слегка освежит внешность, он станет экономичнее и экологичнее. Производство рестайлиногового «паркетника» начнется в мае на заводе в швейцарском Торсланде.
Главная особенность обновленного Volvo XC90 — усовершенствованная система рекуперации энергии торможения, позволяющая экономить на 15% больше топлива. Новая технология сочетается с уже знакомой нам подключаемой гибридной силовой установкой T8 Twin Engine.
К новым техническим характеристикам авто добавится немного переработанная внешность: модернизированная радиаторная решетка и колесные диски с новым дизайном.
Еще кроссовер обзаведется свежими вариантами окраски и материалами отделки интерьера, а также новой конфигурацией салона: к стандартным пятиместной и семиместной, а также к роскошной компоновке с четырьмя отдельными креслами, добавится еще и шикарная с шестью сиденьями.
В списке систем активной безопасности найдется и ассистент City Safety с функцией автоматического торможения, различающей пешеходов, велосипедистов и крупных животных, и новый для модели помощник Oncoming Lane, предотвращающий выезд на встречку.
Новинка в свое время доберется и до российского рынка, а на данный момент у нас предложен дорестайлинговый XC90 с 235-сильным дизелем в арсенале. Кроме того, автомобиль приводится в движение бензиновым мотором мощностью 249 или 320 «лошадей» — на выбор. Есть в линейке и авто в гибридном варианте с агрегатом, развивающим до 407 сил. Ценник кроссовера стартует от 3 919 000 рублей.