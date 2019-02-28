Штутгардцы обновили кроссовер Mercedes-Benz GLC

Заводские дизайнеры переработали фальшрадиаторную решетку и бамперы Mercedes-Benz GLC, а также дополнили внешний вид хромированными элементами. Уже в базе автомобиль оснащен светодиодной оптикой, причем передние фары вполне узнаваемо напоминают головной свет старшего GLE. Кроме того, премиальный «паркетник» получил спортивную выхлопную систему.

Салон украшает усовершенствованное мультифункциональное рулевое колесо с новыми элементами управления и большой сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса MBUX нового поколения. Эту навороченную мультимедийку, как уже писал портал «АвтоВзгляд», впервые представили в оснащении нового CLA на выставке бытовой электроники.

После рестайлинга на вооружении GLC будет два бензиновых турбированных мотора: оба объемом 2 л и мощностью 197 и 258 л. с. Кроме того, автомобиль хотят комплектовать дизелями, выдающими 163, 195 или 245 «лошадей». Все движки сочетаются с девятискоростной АКП.

До российских покупателей новинка доедет только в третьем квартале этого года. Цены на кроссовер назовут ближе к старту продаж. Сейчас прайс на дорестайлинговую модель начинается от 3 530 000 рублей.