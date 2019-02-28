Обдерут, как липку: почему на каршеринговых авто в ДТП лучше не попадать

Парк автомобилей каршеринга в Москве составляет 10 500 автомобилей — более 80% всего рынка каршеринга в России. К концу года таких машин будет уже 16 000 авто, а к 2025 году — 30 000. Однако у успешно развивающегося сервиса, а точнее — у его клиентов, есть и очень серьезные проблемы, считает Иван Кузнецов, адвокат «Абсолют Лигал». Например, не урегулирована ситуация со штрафами.
Любопытно, что за рулем арендуемых машин автомобилисты чаще совершают правонарушения и попадают в аварии. Согласно полицейской статистике, пользователи каршеринга часто просто сбегают с места аварии, бросая при этом автомобиль. Они не учитывают, что все их личные данные находятся в системе у операторов каршеринга, и найти нарушителей не составляет труда. Наказание же за невыполнение обязанностей в связи с ДТП серьезное — лишение «прав» на срок до полутора лет или арест до 15 суток.
ШТРАФЫ РСТУТ
Между тем, штрафы при несоблюдении ПДД на каршеринговых авто на порядок выше, чем у владельцев собственного транспортного средства. Если вы нарушили ПДД на своем автомобиле, и «заработали» штраф, то при соблюдении определенных условий имеете право оплатить только 50% его размера. Но когда вам выписан штраф при использовании автомобиля каршеринга, сумма списывается с вас автоматически — часто с дополнительной комиссией и без той самой 50-процентной скидки.
Если на вашей карточке нет достаточной суммы для уплаты штрафа, то включается механизм начисления пени и процентов (до 5% в день). Также стоит учитывать, что каршеринговые автомобили оформлены на юридическое лицо, и штрафы для них отличаются — особенно это касается парковки на газоне. За это нарушение можно заплатить и 300 000 рублей!
ОДИН РАЗ ПОВЕЗЛО
Так, в 2017 году в Москве было вынесено судебное постановление с назначением наказания в виде штрафа в размере 300 000 рублей одной каршеринговой компании за парковку на газоне. Руководство фирмы обратилась в суд с жалобой, требуя отменить решение, поскольку на момент совершения равонарушения, автомобиль, принадлежащий ей, находился в аренде у физического лица. Однако суд вынес приговор в пользу арендатора и постановил выплатить штраф компании-арендодателю. В конкретном случае водителю арендованной машины повезло: ему не пришлось оплачивать штраф, но все же не стоит рисковать и пренебрегать правилами парковки.
ДТП — ДЕЛО ТОНКОЕ
Если автомобиль пострадал в ДТП, не стоит скрываться с места аварии, оставляя транспортное средство. Необходимо в первую очередь проверить, не пострадали ли пассажиры и при необходимости вызвать спецслужбы: ГИБДД, скорую помощь и другие. И немедленно позвонить оператору сервиса. Еще стоит попросить свидетелей свидетели инцидента дать показания сотрудникам полиции.
А коли пользователь разбил машину, важно зафиксировать повреждения, появившиеся на кузове, с помощью фото- или видеосъемки. А после полноценного оформления документов и получения протокола выслать все данные арендодателю.
ЭВАКУАТОР ЗА СВОЙ СЧЕТ
В ситуациях, когда транспортное средство после аварии может самостоятельно двигаться, водителю необходимо оставить все документы о ДТП в бардачке, припарковаться в любом разрешенном месте и завершить сессию. Если т/с не может ехать, дождитесь представителя компании и завершайте аренду. В случае начительных повреждений авто, компания может потребовать доставить его на свою стоянку за счет арендодателя на эвакуаторе. При этом операторы обычно не требуют оплаты времени ожидания.
Но чтобы быть в этом уверенным наверняка, стоит перейти на сайт компании и изучить договор. Если произошло незначительное ДТП без повреждения автомобиля, аренду завершить по факту можно. Однако если сколы и царапины будут замечены следующим клиентом, и их фотографии получат менеджеры, то вас серьезно оштрафуют Но если следующий после вас водитель повреждений не заметил, то ответственность за ущерб будет нести он. Впрочем, некоторые сложности при оформлении и урегулировании ДТП на каршеринговых авто — не единственный недостаток системы.
РАЗОРИТЕЛЬНОЕ «ОЖИДАНИЕ»
Другой серьезный минус — очень высокие штрафы от компании-оператора. Если авария случилась по вине водителя, каршеринг спишет с его карты сумму компенсации, которая прописана в договоре. Списание произойдет автоматически в течение нескольких дней после происшествия. При этом ущерб третьим лицам, пострадавшим в ходе ДТП, водителю придется возмещать самостоятельно. Также евиновнику придется возместить оператору еще и упущенную выгоду. Все время, которое автомобиль не мог эксплуатироваться, будет оплачено пользователем по базовому тарифу в режиме «Ожидание».
Помимо штрафов за ДТП, у операторов предусмотрены взыскания, о которых пользователь может даже не подозревать (если внимательно не прочитает договор). Например, каршерингом нельзя пользоваться в коммерческих целях, подвозить кого-то за деньги и даже перевозить пассажиров в состоянии опьянения. Нужно сбавлять скорость при движении по дорогам с ямами. Запачкаете салон — тоже получите штраф. Если во время аренды на приборной панели загорелся индикатор низкого уровня топлива, значит, автомобиль нужно заправить — при несоблюдении данного условия можно также получить штраф. Еще одна проблема каршеринга --- это страхование ответственности.
Расширенное страховое покрытие покупают далеко не все сервисы. Но если на момент ДТП автомобиль был застрахован по КАСКО, то расходы на его ремонт ложатся на страховую, а вот если КАСКО не имелось, вам придется оплачивать ремонт самому. Так же часть каршеринговых компаний используют франшизу, при которой клиент берет на себя часть расходов по возмещению ущерба.
Таким образом, сумма выплаты зависит от объема причиненного ущерба. Например, максимальная выплата при ущербе до 100 000. рублей может варьироваться от 15 000 до 45 000 (в среднем — 25 000—30 000). Если нанесенный ущерб будет оценен больше чем в 100 000, пользователю придется заплатить еще 15% от общей суммы ущерба.
Правда, все эти выплаты грозят пользователю только при условии, что он — виновник ДТП или нарушил действующее законы или правила компании. Например, был нетрезв, скрылся с места аварии или передал управление автомобилем третьему лицу. Если же ДТП случилось по вине другого водителя, а арендатор полностью следовал установленной процедуре, платить ничего не придется.
Что касается компенсации пострадавшим, то все каршеринговые машины имеют полис ОСАГО. В этом плане все как и при ДТП на собственном автомобиле. Виноват другой водитель? Ответственность за аварию переходит к нему, он или его страховая будет восстанавливать арендованное транспортное средство, выплачивать компенсации по здоровью (в том числе и вам).
УГАДАЙ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Помимо вышесказанного, пробелом в системе каршеринга являются дефекты и поломки автомобиля, которые достаточно часто встречаются на практике. При предварительном осмотре авто вы можете не заметить каких-либо внутренних неисправностей транспортного средства, что впоследствии может привести к ДТП. Так же если вы после эксплуатации авто не выявили неисправности, которые могли остаться после предыдущего пользователя, то в нарушении обвинят вас, и вы будете компенсировать убытки компании. Например, не заметите царапину на автомобиле –- стоимость ремонта взыщут с вас.
…Услуги каршеринга становятся все более популярными. Но — это сервис для аккуратных и ответственных людей. Последствия за нарушения ПДД, повлекшие за собой трагические события, будет нести нарушитель, а не фирма. Договор необходимо внимательно читать и не относится к его условиям, как к формальности. В ином случае есть риски получить серьезные штрафы, которые перекроют выгоду от аренды машины на короткий срок.