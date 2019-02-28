Обдерут, как липку: почему на каршеринговых авто в ДТП лучше не попадать

Если на вашей карточке нет достаточной суммы для уплаты штрафа, то включается механизм начисления пени и процентов (до 5% в день). Также стоит учитывать, что каршеринговые автомобили оформлены на юридическое лицо, и штрафы для них отличаются — особенно это касается парковки на газоне. За это нарушение можно заплатить и 300 000 рублей!

ОДИН РАЗ ПОВЕЗЛО

Так, в 2017 году в Москве было вынесено судебное постановление с назначением наказания в виде штрафа в размере 300 000 рублей одной каршеринговой компании за парковку на газоне. Руководство фирмы обратилась в суд с жалобой, требуя отменить решение, поскольку на момент совершения равонарушения, автомобиль, принадлежащий ей, находился в аренде у физического лица. Однако суд вынес приговор в пользу арендатора и постановил выплатить штраф компании-арендодателю. В конкретном случае водителю арендованной машины повезло: ему не пришлось оплачивать штраф, но все же не стоит рисковать и пренебрегать правилами парковки.

ДТП — ДЕЛО ТОНКОЕ

Если автомобиль пострадал в ДТП, не стоит скрываться с места аварии, оставляя транспортное средство. Необходимо в первую очередь проверить, не пострадали ли пассажиры и при необходимости вызвать спецслужбы: ГИБДД, скорую помощь и другие. И немедленно позвонить оператору сервиса. Еще стоит попросить свидетелей свидетели инцидента дать показания сотрудникам полиции.