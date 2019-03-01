Volkswagen подготовил к Женевскому автосалону две мировых премьеры

Мировые премьеры сразу двух автомобилей от Volkswagen состоятся на Женевском автосалоне-2019. Публике покажут самый мощный дизельный кроссовер в продуктовой линейке марки — Touareg с V8 под капотом, и предсерийный прототип компактного «паркетника» T-Roc в версии R.
Немцы вооружили Volkswagen Touareg 421-сильным дизелем с максимальным крутящим моментом, сравнимым с характеристиками спорткаров — 900 Нм. Первой сотни на спидометре «горячий» кроссовер достигает за 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена 250 км/ч.
Новинку представят потребителям в двух вариантах отделки: Elegance и Atmosphere. В первом случае салон автомобиля украшают металлические декоративные элементы и материалы холодных оттенков, а во втором покупателя ждут панели из натурального дерева и обшитые кожей Vienna кресла.
Кроме того, «заряженный» Touareg получит модернизированные кресла, накладки на педали из нержавейки, дверь багажника с электроприводом и пневмоподвеску. Кроме того, авто укомплектуют боковыми зеркалами с автозатемнением и 19-дюймовыми легкосплавными дисками Tirano.
Рядом со среднеразмерным «Туарегом» встанет компактный Volkswagen T-Roc R. Сердце кроссовера — двухлитровая «четверка» TSI, выдающая до 300 «лошадей» и 400 Нм крутящего момента. Вкупе с мотором выступают семиступенчатая АКП и система полного привода 4MOTION. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 секунды.
Спортивный «паркетник», как уже писал портал «АвтоВзгляд», можно сразу узнать по логотипу с буквой «R» на слегка перелицованной радиаторной решетке, на пятой двери, передних крыльях, порогах, рулевом колесе и даже на тормозных суппортах.