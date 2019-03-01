Volkswagen подготовил к Женевскому автосалону две мировых премьеры

Немцы вооружили Volkswagen Touareg 421-сильным дизелем с максимальным крутящим моментом, сравнимым с характеристиками спорткаров — 900 Нм. Первой сотни на спидометре «горячий» кроссовер достигает за 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Новинку представят потребителям в двух вариантах отделки: Elegance и Atmosphere. В первом случае салон автомобиля украшают металлические декоративные элементы и материалы холодных оттенков, а во втором покупателя ждут панели из натурального дерева и обшитые кожей Vienna кресла.

Кроме того, «заряженный» Touareg получит модернизированные кресла, накладки на педали из нержавейки, дверь багажника с электроприводом и пневмоподвеску. Кроме того, авто укомплектуют боковыми зеркалами с автозатемнением и 19-дюймовыми легкосплавными дисками Tirano.