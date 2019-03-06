В России стартовали продажи кроссовера Lexus NX в особой версии

Даже покупая автомобиль премиального бренда, можно выбрать самые дорогостоящие опции, чтобы быть «не как все», а можно купить модель в особой версии. Так, в России стартовали продажи Lexus NX в варианте Black Vision. Что же предлагает «почерневший» кроссовер отечественным покупателям?
В свежей версии доступен компактный кроссовер Lexus NX 200 с двухлитровым бензиновым мотором, вариатором и передним приводом. Причем в основу новинки лег автомобиль в комплектации Comfort.
В дополнение к стандартному набору оснащения в этом случае покупатель получает передние парктроники и камеру заднего вида с динамической разметкой, а также омыватели фар, датчики дождя и центральное зеркало с автоматическим затемнением.
Кроме того, Lexus NX Black Vision предлагается и в модификации с тем же мотором, но с распределением тяги на все колеса. Приобретая такой «паркетник», получаешь в дополнение к списку оборудования комплектации Progressive еще обогрев рулевого колеса и внешние дверные ручки с подсветкой.
Любой NX Black Vision отличается логотипами с названием версии, колесными дисками с переработанным дизайном, черными корпусами боковых зеркал и более темным исполнением решетки радиатора, а плюс к этому еще и двуцветной черно-белой обивкой сидений.
Ценник на кроссовер в «черном видении» стартует от 2 686 000 рублей. Для сравнения, автомобиль в базе оценивается в 2 502 000 «целковых».
Стоит напомнить, что летом прошлого года до российского рынка доехал флагманский внедорожник Lexus LX в версии с таким же названием. Кстати, он представлен на нашем рынке и по сей день.