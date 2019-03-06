В России стартовали продажи кроссовера Lexus NX в особой версии

В свежей версии доступен компактный кроссовер Lexus NX 200 с двухлитровым бензиновым мотором, вариатором и передним приводом. Причем в основу новинки лег автомобиль в комплектации Comfort.

В дополнение к стандартному набору оснащения в этом случае покупатель получает передние парктроники и камеру заднего вида с динамической разметкой, а также омыватели фар, датчики дождя и центральное зеркало с автоматическим затемнением.

Кроме того, Lexus NX Black Vision предлагается и в модификации с тем же мотором, но с распределением тяги на все колеса. Приобретая такой «паркетник», получаешь в дополнение к списку оборудования комплектации Progressive еще обогрев рулевого колеса и внешние дверные ручки с подсветкой.