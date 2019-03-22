Названа дата начала продаж в России нового Nissan Qashqai

Фото: Вячеслав Василенко
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Nissan, продажи кроссовера Qashqai, пережившего обновление, стартуют у нас в начале апреля. Автомобиль будет доступен в четырех различных комплектациях.
Вячеслав Василенко

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», к дилерам посвежевший Nissan Qashqai питерской сборки поступит 1 апреля. Прайс-лист начинается от 1 290 000 рублей.

В ходе обновления кроссовер обзавелся иными бамперами, свежей решеткой радиатора c сердцевиной в форме бумеранга и 19-дюймовыми колесными дисками нового дизайна.

Интерьеру достались более качественные материалы отделки, «подрезанный» снизу руль, мультимедиа с сервисами «Яндекс.Авто», модем с доступом в интернет и подогревы всего и вся.

Жаль, но в Россию «Кашкай» приехал с усеченным комплексом ProPolot. А главное — мы остались без адаптивного круиз-контроля. Из всех богатств нам положены система экстренного торможения, предотвращающая фронтальное столкновение, индикатор оповещения о съезде с полосы следования и ассистент, сигнализирующий о препятствиях при езде задним ходом.

А еще новые калибровки получил вариатор. В частности, теперь он умеет имитировать переключения передач и способствовать более эффективному ускорению. Моторы прежние — объемом 1,2 и 2 литра.

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22 марта 2019
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