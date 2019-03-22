Названа дата начала продаж в России нового Nissan Qashqai

Жаль, но в Россию «Кашкай» приехал с усеченным комплексом ProPolot. А главное — мы остались без адаптивного круиз-контроля. Из всех богатств нам положены система экстренного торможения, предотвращающая фронтальное столкновение, индикатор оповещения о съезде с полосы следования и ассистент, сигнализирующий о препятствиях при езде задним ходом.

А еще новые калибровки получил вариатор. В частности, теперь он умеет имитировать переключения передач и способствовать более эффективному ускорению. Моторы прежние — объемом 1,2 и 2 литра.