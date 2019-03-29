Какие изменения в законах ждут автовладельцев в апреле

Уже с 1 апреля 2019-го года многих автовладельцев страны ждут если не сюрпризы, то приятные новости — наверняка. Они, преимущественно, касаются, сферы страхования.
Максим Строкер

Самое главная главная новация, которая должна заработать прямо 1 апреля — изменения в механизме скидок за безаварийную езду при покупке полиса ОСАГО. Размер скидки определяется так называемым коэффициентом «бонус-малус» (КБМ). Например, если он у человека равен 0,5, то общая цена полиса уменьшается сразу вдвое!

Однако многим автовладельцам, по разным причинам, в электронной системе Российского союза автостраховщиков присвоен не один такой коэффициент, а сразу несколько. Из-за чего, порой, люди не могут получить заслуженную безаварийной ездой скидку при покупке полиса ОСАГО.

Так вот, начиная с 1 апреля, у каждому такому автовладельцу оставят только самый маленький бонус-малус, а остальные просто ликвидируются. Для всех машин, оформленных на одно юридическое лицо, КБМ будет устанавливаться один и тот же.

Кроме того, после 1-го апреля для сохранения этого коэффициента больше не нужно будет ежегодно страховать машину по ОСАГО.

До последнего времени, если ты не возобновил страховку ОСАГО в течение года, твоя скидка за безаварийное вождение автоматически обнулялась. Со 2-го апреля 2019 года вводятся изменения и в области электронных полисов ОСАГО.

Сейчас автовладелец, пытающийся застраховать машину с помощью системы «Е-Гарант» и «Единый агент», может купить полис только у случайным образом выбранной по номеру паспорта его ТС страховой компании.

С началом второго месяца весны у него появится выбор — система будет выдавать ему сразу целый список компаний-страховщиков, из которого он сможет выбрать подходящую ему для заключения договора.

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29 марта 2019
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