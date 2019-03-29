Какие изменения в законах ждут автовладельцев в апреле

Самое главная главная новация, которая должна заработать прямо 1 апреля — изменения в механизме скидок за безаварийную езду при покупке полиса ОСАГО. Размер скидки определяется так называемым коэффициентом «бонус-малус» (КБМ). Например, если он у человека равен 0,5, то общая цена полиса уменьшается сразу вдвое!

Однако многим автовладельцам, по разным причинам, в электронной системе Российского союза автостраховщиков присвоен не один такой коэффициент, а сразу несколько. Из-за чего, порой, люди не могут получить заслуженную безаварийной ездой скидку при покупке полиса ОСАГО.

Так вот, начиная с 1 апреля, у каждому такому автовладельцу оставят только самый маленький бонус-малус, а остальные просто ликвидируются. Для всех машин, оформленных на одно юридическое лицо, КБМ будет устанавливаться один и тот же.