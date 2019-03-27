Проверено севером: первый тест-драйв обновленной Mazda CX-9

Да, СХ-9 посвежел, похорошел и повзрослел. Впрочем, обо всем по порядку. И для начала, пожалуй, следует сказать,Э что испытывать новинку в деле мы отправились за Полярный круг. А это, как не трудно догадаться, сильно морозные температуры и весьма сомнительного качества дорожное покрытие, если и не вовсе его отсутствие. Ну что, зададим жару японцу?
Внешне он изменился не сильно, машина и так выглядела свежо и стильно, благо что с момента своего появления у нас в 2017-м году прогрессивный дизайн не устарел. Основные изменения коснулись комплектаций, электронных наворотов и подвески, да и то — по мелочи. Так, добавилась «бюджетная» комплектация Active с тканевой обивкой за 2 795 000 рублей, а также обновилась самая дорогая версия Executive за максимальные 3 357 000 рублей.