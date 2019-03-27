Проверено севером: первый тест-драйв обновленной Mazda CX-9

Mazda CX-9 — солидный и грозный семиместный кроссовер, изначально предназначавшийся для рынка США. Однако, памятуя о том, что и в России автолюбители неравнодушны к большим семейным авто, да еще с «почти полным приводом», японцы не посмели обделить ⅙ часть суши. И вот он снова у нас. К тому же, в обновленном виде.
Алексей Гусев

Да, СХ-9 посвежел, похорошел и повзрослел. Впрочем, обо всем по порядку. И для начала, пожалуй, следует сказать,Э что испытывать новинку в деле мы отправились за Полярный круг. А это, как не трудно догадаться, сильно морозные температуры и весьма сомнительного качества дорожное покрытие, если и не вовсе его отсутствие. Ну что, зададим жару японцу?

Внешне он изменился не сильно, машина и так выглядела свежо и стильно, благо что с момента своего появления у нас в 2017-м году прогрессивный дизайн не устарел. Основные изменения коснулись комплектаций, электронных наворотов и подвески, да и то — по мелочи. Так, добавилась «бюджетная» комплектация Active с тканевой обивкой за 2 795 000 рублей, а также обновилась самая дорогая версия Executive за максимальные 3 357 000 рублей.

Кроме того, инженеры улучшили уровень ездового комфорта и управляемости, добавили шумоизоляции и установили камеру кругового обзора на 360 градусов. А еще отныне в автомобиле продвинутая мультимедийная система, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер «закатан» в кожу Nappa Auburn, в отделке много натурального дерева имеется стильное безрамочное зеркало заднего вида. Немало напихано и вспомогательной электроники — тут тебе и проекция на лобовое стекло с навигацией и системой считывания дорожных знаков, и функция предупреждения о приближении автомобилей сбоку, спереди и сзади, а также система поддержания движения в полосе. Да, еще за водителем следит умный ассистент, распознающий усталость «рулевого». В общем, все дорого-богато.

Большое пространство вокруг рычага автоматической коробки передач позволяет удобно «разбросать» нужные и полезные вещи и иметь к ним постоянный доступ. В нашем случае это были мобильные телефоны, влажные салфетки, бутылочки с водой и кое-какая еда, так называемый походный «сухпай».

Не будут обделены местом и пассажиры второго ряда, тем более, что задние сиденья имеют регулировки по длине и наклону спинки. Да что там: даже на третьем ряду вполне могут расположиться взрослые люди, если они не богатырского телосложения. Правда, в этом случае, пространства для поклажи в багажном отсеке останется совсем с гулькин… ну, вы поняли.

Зато сама крышка багажника открывается и закрывается, понятное дело, при помощи электропривода — не пристало владельцу почти премиальной машины дергать за какие-то там ручки.

Mazda CX-9 приводится в движение довольно шустрым 2,5-литровым турбодвигателем мощностью 231 л. с., погоняемым 6-ступенчатым классическим «автоматом». Этот тандем придает кроссоверу уверенную динамику, хотя и вряд ли порадует сверхэкономным аппетитом.

Благодаря солидному запасу мощности и тяги, тяжелый кроссовер CX-9 уверенно набирает ход, хватает ему мощи и для обгонов. После 140 км/ч кроссовер начинает слегка «рыскать» по дороге — сказывается высокий кузов и солидный клиренс, да и 20-дюймовая зимняя резина с шипами мало способствует гонкам, зато отлично противостоит всякой разной гололедице.

Крены, конечно, есть. Но они прогнозируемые. Сильные порывы бокового ветра на открытых участках так и норовят сместить Mazda с траектории, но машина хорошо корректируется даже самым легким движением рулевого колеса.

Не секрет, что все без исключения «Мазды» имеют родовую особенность — довольно острое управление. Ну, а в случае с Mazda CX-9 инженеры еще и доработали поворотные кулаки, «косточки», шаровые опоры и еще кое-что по мелочи в подвесках, дабы улучшить управляемость и комфорт большого кроссовера.

Надо признать: у них получилось. Там, где о дороге остаются лишь воспоминания, «Девятка» с подключаемым полным приводом уверенно мчится впереди себя, без намека вытрясти из обитателей салона недавно съеденный завтрак. Мягкость не исчезает даже при прохождении самых коварных буераков. Да и застрять — еще надо постараться. Похвально!

Каковы же перспективы семиместного Mazda CX-9 на российском рынке? Ведь на всем европейском континенте эту модель можно найти только у нас. Изначально, как уже было сказано, машина разрабатывалась для североамериканского рынка, но японцы не побоялись «европеизировать» свой самый большой кроссовер.

Да, автомобиль неплох, он практичен и симпатичен, здорово едет. Но тем не менее, нельзя забывать, что российский автолюбитель в большой степени голосует кошельком, а в случае с Mazda CX-9 проголосовать придется весьма недетской суммой.

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27 марта 2019
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