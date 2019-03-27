Проверено севером: первый тест-драйв обновленной Mazda CX-9

Не будут обделены местом и пассажиры второго ряда, тем более, что задние сиденья имеют регулировки по длине и наклону спинки. Да что там: даже на третьем ряду вполне могут расположиться взрослые люди, если они не богатырского телосложения. Правда, в этом случае, пространства для поклажи в багажном отсеке останется совсем с гулькин… ну, вы поняли.

Зато сама крышка багажника открывается и закрывается, понятное дело, при помощи электропривода — не пристало владельцу почти премиальной машины дергать за какие-то там ручки.

Mazda CX-9 приводится в движение довольно шустрым 2,5-литровым турбодвигателем мощностью 231 л. с., погоняемым 6-ступенчатым классическим «автоматом». Этот тандем придает кроссоверу уверенную динамику, хотя и вряд ли порадует сверхэкономным аппетитом.

Благодаря солидному запасу мощности и тяги, тяжелый кроссовер CX-9 уверенно набирает ход, хватает ему мощи и для обгонов. После 140 км/ч кроссовер начинает слегка «рыскать» по дороге — сказывается высокий кузов и солидный клиренс, да и 20-дюймовая зимняя резина с шипами мало способствует гонкам, зато отлично противостоит всякой разной гололедице.

Крены, конечно, есть. Но они прогнозируемые. Сильные порывы бокового ветра на открытых участках так и норовят сместить Mazda с траектории, но машина хорошо корректируется даже самым легким движением рулевого колеса.