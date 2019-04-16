В Россию приехал Volkswagen Touareg в свежей спецверсии

В дилерских шоу-румах самой популярной в России немецкой марки появился кроссовер Volkswagen Touareg в версии Exclusive. Автомобиль получил два варианта отделки и отличается широким списком оснащения. Чем порадовал «паркетник» поклонников бренда?
Кроссовер Volkswagen Touareg Exclusive оснащается не самым производительным 249-сильным бензиновым мотором или дизелем V6 аналогичной мощности. Оба двигателя сочетаются с восьмискоростным «автоматом» и с фирменной системой полного привода. Топовая бензиновая «шестерка» с отдачей в 340 «лошадей» ему не полагается.
Новинка по умолчанию укомплектована 19-дюмовыми колесными дисками и светодиодными матричными передними фарами. Кроме того, «паркетник» получил задние стекла со штатным затемнением и атермальную «лобовуху».
Покупатель может выбрать «эксклюзивный» Touareg в одном из двух вариантов отделки — Elegance и Atmosphere, дополненные кожаным салоном Savona и сиденьями с вентиляцией и массажем для первого ряда и подогревом — для второго. Плюс интерьер получил атмосферную подсветку и оригинальные накладки на пороги.
Передние кресла с электроприводом и функцией памяти регулируются в пяти направлениях. Рулевая колонка тоже «запоминает» удобное для водителя положение. Кроме того, пятая дверь также оснащена сервоприводом. Ценник на такой «Туарег» стартует от 4 259 000 рублей. Напомним для сравнения, что VW Touareg в базовой комплектации Respect предлагается с теми же моторами, но с оснащением поскромнее. Его прайс начинается от 3 489 000 рублей.