В Россию приехал Volkswagen Touareg в свежей спецверсии

Кроссовер Volkswagen Touareg Exclusive оснащается не самым производительным 249-сильным бензиновым мотором или дизелем V6 аналогичной мощности. Оба двигателя сочетаются с восьмискоростным «автоматом» и с фирменной системой полного привода. Топовая бензиновая «шестерка» с отдачей в 340 «лошадей» ему не полагается.

Новинка по умолчанию укомплектована 19-дюмовыми колесными дисками и светодиодными матричными передними фарами. Кроме того, «паркетник» получил задние стекла со штатным затемнением и атермальную «лобовуху».