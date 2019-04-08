Как своими силами за пару минут вернуть блеск фарам

Да, не зря наши деды пропадали в гаражах. Какой полезный опыт там только не приобретался. Пусть и за рюмочкой, долго и кропотливо, но бывалый автомобиль приводился в исправное состояние и сиял, как новенький. Один из лайфхаков водителей, рожденных в СССР — быстрая полировка фар сподручными методами.

Если быть точнее, то для этого понадобится тюбик самой обычной зубной пасты, две зубных щетки и чистая вода. Нанесите зубную пасту на щетку и втирайте ее в защитное пластиковое стекло фары. Оставьте на некоторое время, затем смойте чистой водой и высушите. Результат вас удивит.