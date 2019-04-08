Как своими силами за пару минут вернуть блеск фарам

Реагенты, грязь, пыль и мелкие камешки — со временем от всего этого защитные стекла автомобильных фар мутнеют и хуже пропускают свет. Но есть один простой способ, не прибегая к полировке, очистить фары, так сказать, в домашних условиях.
Да, не зря наши деды пропадали в гаражах. Какой полезный опыт там только не приобретался. Пусть и за рюмочкой, долго и кропотливо, но бывалый автомобиль приводился в исправное состояние и сиял, как новенький. Один из лайфхаков водителей, рожденных в СССР — быстрая полировка фар сподручными методами.
Если быть точнее, то для этого понадобится тюбик самой обычной зубной пасты, две зубных щетки и чистая вода. Нанесите зубную пасту на щетку и втирайте ее в защитное пластиковое стекло фары. Оставьте на некоторое время, затем смойте чистой водой и высушите. Результат вас удивит.
А чтобы его закрепить, нанесите на стекла автомобильный воск — это позволит оставаться им чистыми долгое время. К тому же, воск обладает водооталкивающим свойством. А остатками пасты и второй зубной щеткой не забудьте почистить свои зубы, чтобы они блестели так же, как обновленные фары вашего «железного коня».
Как раз и навсегда избавить переднюю оптику машины от запотевания, не прибегая к использованию автохимии, можно узнать здесь.