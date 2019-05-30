Японцы анонсировали особенный Suzuki SX4 для России

Японцы собрали Suzuki SX4 в особом исполнении, получившем название Tabi powered by Pioneer. Необычный кроссовер с продвинутой акустикой и дополнительной защитой запустят на российский рынок ограниченной партией.
Кроссовер Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer собрали в сотрудничестве, как это видно из названия, с известным японским производителем автомобильных акустических систем Pioneer. Так что одной из отличительных черт новинки стал аудиопроигрыватель серии А с качественным звуком и разнокалиберными динамиками.
Но особенности «паркетника» на этом не заканчиваются — SX4 Tabi был создан специально для любителей попутешествовать. Отметим, что слово Tabi с японского переводится как «путешествие», а обозначающий его иероглиф стал эмблемой спецсерии. Поэтому сразу становится понятно, почему новинку оснастили усовершенствованной защитой картера и подкрылками с улучшенной шумоизоляцией.
Авто построено на основе максимальной комплектации GLX и приводится в движение 1,6-литровым мотором мощностью 117 л. с. или 140-сильным наддувным двигателем объемом 1,4 л., работающими с шестидиапазонным «автоматом». Привод можно выбирать — передний или полный. Ценник на этот автомобиль, чей тираж ограничится 50 экземплярами, маркетологи бренда пока держат в секрете.
Стоит напомнить, что осенью прошлого года модель представили в яркой спецверсии с кузовом, украшенным красочным авторским рисунком стрит-арт-художника Анатолия Akue. Такой автомобиль доступен для покупки по сей день.