Японцы анонсировали особенный Suzuki SX4 для России

Кроссовер Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer собрали в сотрудничестве, как это видно из названия, с известным японским производителем автомобильных акустических систем Pioneer. Так что одной из отличительных черт новинки стал аудиопроигрыватель серии А с качественным звуком и разнокалиберными динамиками.

Но особенности «паркетника» на этом не заканчиваются — SX4 Tabi был создан специально для любителей попутешествовать. Отметим, что слово Tabi с японского переводится как «путешествие», а обозначающий его иероглиф стал эмблемой спецсерии. Поэтому сразу становится понятно, почему новинку оснастили усовершенствованной защитой картера и подкрылками с улучшенной шумоизоляцией.