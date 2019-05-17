Компания Suzuki повысила цены кроссоверы в России

Обе модели «потяжелели» на сумму 20 000 рублей. Теперь стоимость стандартной версии Suzuki SX4 с мотором объемом 1,6 л (117 л. с.) и «механикой» составляет 1 299 000. Та же комплектация с «автоматом» обойдется в 1 399 000 рублей. За топовый вариант, заряженный турбоагрегатом объемом 1,4 л (140 л. с.), придется заплатить 1 814 000 ₽

Кроссовер Suzuki Vitara комплектуется аналогичными моторами, и в базовой версии эта модель теперь предлагается за 1 199 000 рублей, а максимальная версия доступна за 1 729 000.

В последний раз цены на модель SX4 повышались два месяца назад на 30 000 рублей. А обновленный Suzuki Vitara подоржал впервые, так как его продажи на российской рынке стартовали в конце февраля.