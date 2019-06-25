Свежие подробности о новом Mercedes-Benz GLA и сроках его появления в России

Поскольку новинка делит общую платформу с A-классом, стилистически кроссовер будет с ним схож. Судя по шпионским фото, спереди дизайнеры сделали очень широкую решетку радиатора и узкие фары.

Предположим, что в переднем бампере будут крупные воздухозаборники, которые сейчас скрыты на фото. На корме появятся очень узкие фонари, которые так же будут напоминать A-класс.