Свежие подробности о новом Mercedes-Benz GLA и сроках его появления в России

Новое поколение Mercedes-Benz GLA подрастет в размерах и станет более спортивным. В Штутгардте фотографы уже поймали в объективы прототип кроссовера, который проходит дорожные испытания. Но это не все хорошие новости…
Поскольку новинка делит общую платформу с A-классом, стилистически кроссовер будет с ним схож. Судя по шпионским фото, спереди дизайнеры сделали очень широкую решетку радиатора и узкие фары.
Предположим, что в переднем бампере будут крупные воздухозаборники, которые сейчас скрыты на фото. На корме появятся очень узкие фонари, которые так же будут напоминать A-класс.
По фото видно, что кроссовер подрос в размерах. Он стал выше и у него увеличилась колесная база, которая не в последнюю очередь влияет на размер салона. Это говорит о том, что места на заднем диване станет больше.
Увеличили и задний свес. Поэтому есть все основания предполагать, что багажник стал просторнее. Таким образом, в конкуренты новинке рынка запишем BMW X1 и Audi Q3.
Внутри появится огромная графическая панель, которая становится отличительной чертой всего модельного ряда Mercedes-Benz. В базовой версии предложат два 7-дюймовых дисплея. А в более дорогих комплектациях будет пара экранов размером 10,25 дюймов каждый.
Появится на GLA и новая информационно-развлекательная система Mercedes MBUX.
Гамму силовых агрегатов позаимствуют у A-класса. Базовым станет бензиновый двигатель серии M282 объемом 1,33 литра и мощностью 163 л. с. Предположим, что для российского рынка его дефорсируют до 150 л. с. То есть следают то же, что и на A-классе. Агрегат будет работать в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. А европейцам предложат шестиступенчатую механическую коробку передач.
Фото: AutoBild
Фото: AutoBild
Придворное тюнинг-ателье готовит мощные версии кроссовера. Ожидается появление трех вариаций на тему AMG с моторами отдачей 306 л. с., 387 л. с. и 421 л. с.
В модернизированную платформу MFA2, на которой построен A-класс, заложена возможность выпуска автомобилей с различными вариантами привода — будь то моно- или полный привод, гибриды и электромобили.
Предположим, что электрический кроссовер мы вряд ли увидим, поскольку он будет слишком дорог. А вот появление гибрида вполне вероятно. Но его предложат европейцам. Нам же будет более интересны полноприводные версии. Уверены, GLA со всеми ведущими не заставит себя ждать. Ориентировочно кроссовер появится в продаже в 2020 году.